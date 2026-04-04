Kutup bölgelerinde buz erimesi nedeniyle suya daha fazla güneş ışığı girmesi, alglerin daha az protein ve daha fazla karbonhidrat üretmesine neden oluyor.

Köpek balıkları ve vatozlar 11 türle en fazla tehdit altındaki grubu oluştururken, deniz memelileri ve mercanlar 6'şar türle ikinci sırada yer alıyor.

TÜDAV ve IUCN raporuna göre, aralarında deniz kaplumbağaları, mercanlar ve deniz memelilerinin de bulunduğu 39 tür yok olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Raporda, 11 türle en büyük risk grubunu oluşturan köpek balıkları ve vatozların yanı sıra, denizlerin akciğeri sayılan deniz çayırlarının da koruma altına alınması gereken kritik türler arasında olduğu vurgulanıyor.

Küresel ısınma, besin zincirinin temelindeki fitoplanktonları daha yağlı ama besin değeri düşük ʺboş kaloriyeʺ dönüştürüyor.

OKYANUSUN TEMELİ SARSILIYOR: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BESİN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Yeni bir bilimsel araştırma, iklim değişikliğinin okyanus besin zincirinin en alt basamağındaki fitoplanktonların kimyasal yapısını bozarak onları daha az besleyici hale getirdiğini kanıtladı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yürütülen ve Nature Climate Change dergisinde yayımlanan çalışma, kutup bölgelerindeki minik alglerin ısınan sular ve eriyen buzlar nedeniyle daha fazla karbonhidrat ve %15 ila %30 oranında daha az protein üretmeye başladığını ortaya koyuyor.

ALGLER NEDEN "ŞİŞMANLIYOR" VE PROTEİN KAYBEDİYOR?

Araştırma, bu yapısal değişikliğin temelinde yatan biyolojik mekanizmayı "ışık ve besin dengesi" ile açıklıyor. Alglerin adaptasyon süreci şu kritik aşamalardan geçiyor: