Son günlerde Akdeniz'i etkisi altına alan ve gökyüzünü adeta turuncuya boyayan çöl tozu dikkat çekiyor. Sahra Çölü ve Gobi Çölü kaynaklı bu tozlar binlerce kilometre taşınabiliyor.
ÇÖL TOZU NEDİR?
Çöl tozu, özellikle Sahra Çölü ve Gobi Çölü gibi kurak bölgelerden rüzgârlarla atmosfere karışan ince mineral ve organik parçacıklardır. Bu tozlar binlerce kilometre yol kat ederek farklı kıtalara ulaşabilir.
ÇÖL TOZU NASIL OLUŞUR VE TAŞINIR?
Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) verilerine göre toz taşınımı iki temel faktöre bağlıdır: kuru ve gevşek yüzey malzemesi ile güçlü rüzgârlar. Mevsimsel olarak değişir ve özellikle ilkbahar-yaz döneminde daha sık görülür. Rüzgârların yönü ve şiddeti, tozun ne kadar yükseğe çıkacağını ve nereye taşınacağını belirler.
ATMOSFER VE İKLİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELER?
HAVA KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
Yoğun çöl tozu solunum yollarını tahriş eder. Astım ve kalp-damar hastalıklarını tetikleyebilir Etkisi özellikle tozun yere yakın olduğu durumlarda daha güçlü hissedilir.
ÇEVRESEL VE EKOLOJİK SONUÇLARI NEDİR?
Çöl tozu hem faydalı hem zararlı olabilir. Amazon gibi bölgelere besin taşıyarak doğayı destekler. Kar ve buz üzerinde birikerek erimeyi hızlandırır. Görüş mesafesini azaltır ve "kirli yağmur" oluşturabilir.
5 bin yıllık ekmeğin reçetesi çözüldü!
Nevşehir-Gülşehir yolunda feci kaza