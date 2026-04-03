Çöl tozu, özellikle Sahra Çölü ve Gobi Çölü gibi kurak bölgelerden rüzgârlarla atmosfere karışan ince mineral ve organik parçacıklardır. Bu tozlar binlerce kilometre yol kat ederek farklı kıtalara ulaşabilir.

Çöl tozu güneş ışığını engelleyerek soğutucu etki yaratabilirken ısıyı tutarak ısınmaya da katkı sağlayabiliyor ve bulut oluşumunu tetikliyor.

ÇÖL TOZU NASIL OLUŞUR VE TAŞINIR?

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) verilerine göre toz taşınımı iki temel faktöre bağlıdır: kuru ve gevşek yüzey malzemesi ile güçlü rüzgârlar. Mevsimsel olarak değişir ve özellikle ilkbahar-yaz döneminde daha sık görülür. Rüzgârların yönü ve şiddeti, tozun ne kadar yükseğe çıkacağını ve nereye taşınacağını belirler.