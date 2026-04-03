CANLI YAYIN
Geri

Akdenizi turuncuya boyayan çöl tozu nedir, nasıl oluşur? Sağlığa zararlı mı?

Son günlerde Akdeniz bölgesi başta olmak üzere yurdu etkisi altına alan ve Alanya'yı adeta turuncuya boyayan çöl tozunun nedeni merak ediliyor. Çöl tozu, özellikle Sahra Çölü ve Gobi Çölü gibi kurak bölgelerden rüzgârlarla atmosfere karışan ince mineral ve organik parçacıklardır. Bu tozlar binlerce kilometre yol kat ederek farklı kıtalara ulaşabilir. Peki sağlığa zararlı mı? İlginç doğa olayı hakkında merak edilenler haberimizde.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akdenizi turuncuya boyayan çöl tozu nedir, nasıl oluşur? Sağlığa zararlı mı?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Sahra Çölü ve Gobi Çölü kaynaklı çöl tozu rüzgârlarla atmosfere karışarak binlerce kilometre taşınıyor ve Akdeniz'de gökyüzünü turuncuya boyuyor.
  • Çöl tozu güneş ışığını engelleyerek soğutucu etki yaratabilirken ısıyı tutarak ısınmaya da katkı sağlayabiliyor ve bulut oluşumunu tetikliyor.
  • Yoğun çöl tozu solunum yollarını tahriş ediyor, astım ve kalp-damar hastalıklarını tetikleyebiliyor.
  • Toz taşınımı kuru ve gevşek yüzey malzemesi ile güçlü rüzgârlara bağlı olup özellikle ilkbahar-yaz döneminde daha sık görülüyor.
  • Çöl tozu Amazon gibi bölgelere besin taşıyarak doğayı desteklerken kar ve buz üzerinde birikerek erimeyi hızlandırıyor.

Son günlerde Akdeniz'i etkisi altına alan ve gökyüzünü adeta turuncuya boyayan çöl tozu dikkat çekiyor. Sahra Çölü ve Gobi Çölü kaynaklı bu tozlar binlerce kilometre taşınabiliyor.

Fotoğraf:AA

ÇÖL TOZU NEDİR?

Çöl tozu, özellikle Sahra Çölü ve Gobi Çölü gibi kurak bölgelerden rüzgârlarla atmosfere karışan ince mineral ve organik parçacıklardır. Bu tozlar binlerce kilometre yol kat ederek farklı kıtalara ulaşabilir.

Çöl tozu güneş ışığını engelleyerek soğutucu etki yaratabilirken ısıyı tutarak ısınmaya da katkı sağlayabiliyor ve bulut oluşumunu tetikliyor.

ÇÖL TOZU NASIL OLUŞUR VE TAŞINIR?

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) verilerine göre toz taşınımı iki temel faktöre bağlıdır: kuru ve gevşek yüzey malzemesi ile güçlü rüzgârlar. Mevsimsel olarak değişir ve özellikle ilkbahar-yaz döneminde daha sık görülür. Rüzgârların yönü ve şiddeti, tozun ne kadar yükseğe çıkacağını ve nereye taşınacağını belirler.

Yoğun çöl tozu solunum yollarını tahriş ediyor, astım ve kalp-damar hastalıklarını tetikleyebiliyor.

ATMOSFER VE İKLİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELER?

  • Güneş ışığını engelleyerek soğutucu etki yaratabilir
  • Isıyı tutarak ısınmaya katkı sağlayabilir
  • Bulut oluşumunu tetikleyerek yağış süreçlerini etkiler
  • Bu nedenle iklim üzerindeki net etkisi karmaşıktır.

Toz taşınımı kuru ve gevşek yüzey malzemesi ile güçlü rüzgârlara bağlı olup özellikle ilkbahar-yaz döneminde daha sık görülüyor.

HAVA KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Yoğun çöl tozu solunum yollarını tahriş eder. Astım ve kalp-damar hastalıklarını tetikleyebilir Etkisi özellikle tozun yere yakın olduğu durumlarda daha güçlü hissedilir.

ÇEVRESEL VE EKOLOJİK SONUÇLARI NEDİR?

Çöl tozu hem faydalı hem zararlı olabilir. Amazon gibi bölgelere besin taşıyarak doğayı destekler. Kar ve buz üzerinde birikerek erimeyi hızlandırır. Görüş mesafesini azaltır ve "kirli yağmur" oluşturabilir.

Çöl tozu Akdeniz bölgesinin rengini değiştirdiÇöl tozu Akdeniz bölgesinin rengini değiştirdi
Çöl tozu Akdeniz bölgesinin rengini değiştirdi
Günün Manşetleri

Tüm Manşetler