Anadolu Ajansı'nın paylaştığı İTÜ kaynaklı iklim projeksiyonu, 2015-2025 dönemi ile 1960'lı yılları kıyaslayarak Türkiye genelinde yağışların azaldığını ve yüksek sıcaklık değerlerinin Karadeniz kıyılarına kadar dayandığını somut verilerle belgeledi.
60 YILLIK DEĞİŞİM: TÜRKİYE ÇÖLLEŞME TEHDİDİYLE YÜZ YÜZE
Türkiye'nin iklim kimliği, küresel ısınma ve çevresel faktörlerle birlikte köklü bir değişim geçiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan karşılaştırmalı analiz, 1960-1970 yılları arasındaki serin ve nispeten daha nemli yapının, 2015-2025 projeksiyonunda yerini kavurucu sıcaklara ve kuraklığa bıraktığını gösteriyor.
HARİTADAKİ TEMEL DEĞİŞİMLER VE VERİLER
Kuzeye İlerleme: Güney ve İç Anadolu bölgelerine hakim olan "sıcak-kurak" iklim tipi, artık Ege ve Karadeniz geçiş bölgelerinde de etkisini hissettiriyor.
Yağış Kaybı: Haritadaki mavi tonların (yüksek yağış) azalarak yerini turuncu ve kahverengi tonlara (düşük yağış-yüksek sıcaklık) bırakması, su kaynaklarının alarm verdiğini kanıtlıyor.
İç Anadolu'nun Sertleşmesi: Ankara ve Konya havzası gibi bölgelerde "düşük yağış - yüksek sıcaklık" dengesi daha radikal bir hal almış durumda.
İKLİM DEĞİŞİM VERİLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
|Kriter
|1960 - 1970 Dönemi
|2015 - 2025 Dönemi
|Durum Analizi
|Sıcak Kuşak Sınırı
|Güney ve Güneydoğu odaklı
|Kuzeye ve Marmara'ya doğru genişledi
|Alan Genişlemesi
|Yağış Rejimi
|Düzenli ve geniş alanlı mavi bölgeler
|Parçalı ve daralmış mavi bölgeler
|Azalma Eğilimi
|İklim Tipi
|Karasal ve Ilıman baskın
|Yarı-kurak ve Sıcak baskın
|Sertleşme
MERAK EDİLENLER
Türkiye'nin iklimi neden kuzeye doğru kayıyor?
Küresel karbon emisyonlarındaki artış ve sera etkisi, Akdeniz Havzası'nı dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri haline getirdi. Bu durum, güneydeki sıcak hava kütlelerinin daha kuzey enlemlere kadar baskın gelmesine neden olmaktadır.
Bu değişim tarımı nasıl etkileyecek?
Sıcak ve kurak kuşağın ilerlemesi, geleneksel tarım ürünlerinin ekim alanlarını kısıtlıyor. Çiftçilerin daha az su isteyen (kurakçıl) tohumlara yönelmesi ve modern sulama sistemlerine geçiş yapması artık bir tercih değil, zorunluluktur.
Karadeniz Bölgesi kuraklaşacak mı?
Haritadaki veriler, Karadeniz hattında sıcaklıkların arttığını gösteriyor. Ancak bölge hala en yüksek yağış potansiyeline sahip. Asıl tehlike, yağışın miktarından ziyade "yağış rejiminin" bozulması ve ani/şiddetli yağışların (sel riskinin) artmasıdır.