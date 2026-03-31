Karadeniz ısınıyor, İç Anadolu kuruyor: Türkiye'nin iklim haritası değişti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) verilerine göre hazırlanan yeni iklim haritası, Türkiye’de sıcak ve kurak iklim kuşağının son 60 yılda sistematik olarak kuzeye doğru ilerlediğini ve 1960-1970 dönemine kıyasla tarım alanlarımızın ciddi bir risk altında olduğunu ortaya koydu.

Anadolu Ajansı'nın paylaştığı İTÜ kaynaklı iklim projeksiyonu, 2015-2025 dönemi ile 1960'lı yılları kıyaslayarak Türkiye genelinde yağışların azaldığını ve yüksek sıcaklık değerlerinin Karadeniz kıyılarına kadar dayandığını somut verilerle belgeledi.

Haritadaki turuncu ve kahverengi tonların artışı, Anadolu’nun su stresinin ve yükselen sıcaklıkların somut bir kanıtı olarak kayda geçiyor.

60 YILLIK DEĞİŞİM: TÜRKİYE ÇÖLLEŞME TEHDİDİYLE YÜZ YÜZE

Türkiye'nin iklim kimliği, küresel ısınma ve çevresel faktörlerle birlikte köklü bir değişim geçiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan karşılaştırmalı analiz, 1960-1970 yılları arasındaki serin ve nispeten daha nemli yapının, 2015-2025 projeksiyonunda yerini kavurucu sıcaklara ve kuraklığa bıraktığını gösteriyor.

HARİTADAKİ TEMEL DEĞİŞİMLER VE VERİLER

  • Kuzeye İlerleme: Güney ve İç Anadolu bölgelerine hakim olan "sıcak-kurak" iklim tipi, artık Ege ve Karadeniz geçiş bölgelerinde de etkisini hissettiriyor.

  • Yağış Kaybı: Haritadaki mavi tonların (yüksek yağış) azalarak yerini turuncu ve kahverengi tonlara (düşük yağış-yüksek sıcaklık) bırakması, su kaynaklarının alarm verdiğini kanıtlıyor.

  • İç Anadolu'nun Sertleşmesi: Ankara ve Konya havzası gibi bölgelerde "düşük yağış - yüksek sıcaklık" dengesi daha radikal bir hal almış durumda.

Bir zamanlar yüksek yağış alan bölgeleri temsil eden mavi renklerin 60 yıl içinde yerini kuraklığı simgeleyen renklere bırakması dikkat çekiyor.

İKLİM DEĞİŞİM VERİLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Kriter1960 - 1970 Dönemi2015 - 2025 DönemiDurum Analizi
Sıcak Kuşak SınırıGüney ve Güneydoğu odaklıKuzeye ve Marmara'ya doğru genişlediAlan Genişlemesi
Yağış RejimiDüzenli ve geniş alanlı mavi bölgelerParçalı ve daralmış mavi bölgelerAzalma Eğilimi
İklim TipiKarasal ve Ilıman baskınYarı-kurak ve Sıcak baskınSertleşme

2015-2025 dönemini kapsayan alt harita, Türkiye'nin artık ʺyarı-kurakʺ bir iklim yapısına geçtiğini bilimsel olarak belgeliyor.

MERAK EDİLENLER

Türkiye'nin iklimi neden kuzeye doğru kayıyor?

Küresel karbon emisyonlarındaki artış ve sera etkisi, Akdeniz Havzası'nı dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri haline getirdi. Bu durum, güneydeki sıcak hava kütlelerinin daha kuzey enlemlere kadar baskın gelmesine neden olmaktadır.

Yağış miktarındaki (mavi tonlar) azalma, önümüzdeki yıllarda tarımsal üretim ve içme suyu yönetimi için en büyük risk faktörü. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Bu değişim tarımı nasıl etkileyecek?

Sıcak ve kurak kuşağın ilerlemesi, geleneksel tarım ürünlerinin ekim alanlarını kısıtlıyor. Çiftçilerin daha az su isteyen (kurakçıl) tohumlara yönelmesi ve modern sulama sistemlerine geçiş yapması artık bir tercih değil, zorunluluktur.

Karadeniz Bölgesi kuraklaşacak mı?

Haritadaki veriler, Karadeniz hattında sıcaklıkların arttığını gösteriyor. Ancak bölge hala en yüksek yağış potansiyeline sahip. Asıl tehlike, yağışın miktarından ziyade "yağış rejiminin" bozulması ve ani/şiddetli yağışların (sel riskinin) artmasıdır.

