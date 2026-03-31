Törende toplam 48 ödül ve övgü ile iki özel ödül sahiplerini buldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından 1959 yılından bu yana düzenlenen Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.



Bu yıl 67'ncisi gerçekleştirilen törende, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki yayın organları üç önemli ödüle layık görüldü. Ödül töreni, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Cağaloğlu'ndaki merkez binasında TGC Başkanı Vahap Munyar'ın konuşmasıyla başladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 67. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri töreninde Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki yayın organları üç ödül kazandı. (Haberin fotoğrafları Sabah'a aittir.)



ALAKENT'E "YILIN EKONOMİ HABERİ"



Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri Betül Alakent, 22 Kasım 2025 tarihinde yayımlanan "2 milyarlık ölüm pazarı" başlıklı haberiyle "Yılın Ekonomi Haberi" ödülünü kazandı. Alakent, ödülünü TGC Başkanı Vahap Munyar'ın elinden aldı. Törende konuşan Alakent, meslek hayatının 20'nci yılında böyle bir ödül almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, kariyerinde emeği bulunan meslek büyüklerine ve ailesine teşekkür etti.



NURCAN KELPETİN ER'E TASARIM ÖDÜLÜ



Sabah Gazetesi Sayfa Tasarımcısı Nurcan Kelpetin Er, 11 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan "10'uncu sayfa" tasarımıyla "İç Sayfa Düzeni Övgü" ödülüne değer görüldü. Kelpetin Er, ödülünü TGC Balotaj Kurulu Üyesi Haşmet Levent Yavuz'un elinden aldı. Konuşmasında ödülü dokuz ay önce hayatını kaybeden eşine ithaf eden Kelpetin Er, söz konusu tasarımın Gazze'de yaşanan savaş ve insani trajediyi konu aldığını belirtti. Kelpetin Er, bundan sonra savaş yerine barışı ve umudu anlatan tasarımlar üretmeyi temenni ettiğini ifade etti.



OĞUZ DEMİR'E ÖZEL ÖDÜL



Turkuvaz Grubu bünyesinde yayımlanan Para Dergisi'nin Yayın Yönetmeni Oğuz Demir de Nezih Demirkent Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Demir'in bu ödüle; objektif ve ilkeli yayıncılık anlayışı, ekonomi alanında uzman gazetecilerin yetişmesine sağladığı katkı ve toplumda ekonomi okuryazarlığının gelişmesine yönelik çalışmaları nedeniyle layık görüldüğü belirtildi. Demir, ödülünü Vahap Munyar'ın elinden aldı ve konuşmasında meslektaşlarına teşekkür etti.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, her yıl geleneksel olarak basın, radyo, televizyon ve internet gazeteciliği alanlarında Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri ile Basın Özgürlüğü Ödülleri törenlerini düzenliyor. 2026 yılında 67'ncisi gerçekleştirilen organizasyon kapsamında başvurular ocak ayında alınırken, Nezih Demirkent Özel Ödülü gibi özel ödüllerin sahipleri mart ayında açıklandı. Bu yılki törende toplam 48 ödül ve övgü ile iki özel ödül sahiplerini buldu.