Mahalle sakinleri gidecek yerleri olmadığını belirterek toprak kayması riskini daha önce Sarıyer Belediyesine bildirdiklerini ancak kalıcı çözüm üretilmediğini iddia etti.

Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi ve yapılan incelemelerde binaların temel güvenliğinin tehlikede olduğu belirlendi.

İstanbul Sarıyer'deki Ayazağa Mahallesi 108. Sokak'ta toprağın suya doyması sonucu bir binanın bahçesi çöktü ve yaklaşık 20 metrelik yükseklikten kopan toprak parçaları alt taraftaki binalara devrildi.

Ayazağa Mahallesi 108. Sokak'ta akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

İddiaya göre, toprağın suya doymasıyla birlikte bir binanın bahçesi çöktü. Yaklaşık 20 metrelik bir yükseklikten kopan toprak parçaları, alt tarafta bulunan binaların üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde binaların temel güvenliğinin tehlikede olduğu saptandı.

Sarıyer'de bulunan bir binanın bahçe kısmında yoğun yağışlar sonrası toprak kayması gerçekleşti.

TAHLİYE KARARINA MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Belediye ekiplerinin riskli bulduğu 6 bina için tahliye kararı vermesi, ev sahiplerini ayağa kaldırdı. Gidecek yerleri olmadığını belirten mahalle sakinleri, yaşanan toprak kayması riskini daha önce Sarıyer Belediyesine bildirdiklerini ancak kalıcı bir çözüm üretilmediğini iddia etti.



Ekipler, can güvenliği gerekçesiyle binaların boşaltılması gerektiğini vurgularken, mahalledeki gergin bekleyiş sürüyor.