Kurala uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanıyor.

LASTİKLERDE HANGİ ÖZELLİKLER OLMALI?

Kış lastiklerinin belirli standartları karşılaması gerekiyor. Buna göre:

📌Lastik üzerinde M+S (Mud and Snow) ibaresi, kar tanesi simgesi ya da her iki işaret birlikte bulunmalı

📌Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde diş derinliği en az 4 mm olmalı

📌Diğer araçlarda ise bu değer en az 1,6 mm olarak belirlenmiş durumda.

Kış lastiği uygulamasının bitişine sayılı günler kala, sürücülerin hem cezai yaptırımlarla karşılaşmamak hem de güvenli bir sürüş sağlamak için belirtilen tarihlere dikkat etmesi gerekiyor.