Kış şartlarının etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte, kış lastiği zorunluluğunun sona ereceği tarih sürücüler tarafından yeniden gündeme taşındı. Her yıl belirli tarihler arasında uygulanan ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenlemede sona yaklaşıldı.
UYGULAMA KİMLERİ KAPSIYOR?
2025-2026 dönemi için kış lastiği zorunluluğu, ticari araçlar açısından 15 Kasım 2025 tarihinde başladı. Düzenleme kapsamında; kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu tutuldu.
Denetimlerin sıkı şekilde sürdürüldüğü bu süreçte, kurallara uymayan sürücüler için idari yaptırımlar da devreye alındı.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BİTTİ Mİ?
Sürücülerin en çok merak ettiği sorunun yanıtı netleşti. 2025-2026 sezonu için uygulanan kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar kapsama giren araçların kış lastiği kullanmaya devam etmesi gerekiyor.
KURALLARA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Uygulama süresi boyunca kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası kesildi. 2025 yılı için belirlenen ceza tutarı 5 bin 856 lira olarak uygulanırken, denetimlerin özellikle şehirler arası yollarda yoğunlaştırıldığı görüldü.
KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?
Kış lastiği kullanımı yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayati bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre kış lastikleri, sadece kar yağışında değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü tüm koşullarda yol tutuşunu önemli ölçüde artırıyor.
Bu sayede fren mesafesi kısalıyor, kayma riski azalıyor ve olası kazaların önüne geçiliyor.
LASTİKLERDE HANGİ ÖZELLİKLER OLMALI?
Kış lastiklerinin belirli standartları karşılaması gerekiyor. Buna göre:
📌Lastik üzerinde M+S (Mud and Snow) ibaresi, kar tanesi simgesi ya da her iki işaret birlikte bulunmalı
📌Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde diş derinliği en az 4 mm olmalı
📌Diğer araçlarda ise bu değer en az 1,6 mm olarak belirlenmiş durumda.
Kış lastiği uygulamasının bitişine sayılı günler kala, sürücülerin hem cezai yaptırımlarla karşılaşmamak hem de güvenli bir sürüş sağlamak için belirtilen tarihlere dikkat etmesi gerekiyor.