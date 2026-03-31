Yoganın nefes kontrolü yoluyla parasempatik sinir sistemini aktive ettiği ve beyin dalgalarını düzenleyerek daha derin uyku sağladığı belirtiliyor.

Haftada iki kez yapılan ve 30 dakikadan kısa süren yüksek yoğunluklu yoga programının etkileri 8-10 hafta gibi kısa sürede görülebiliyor.

Yeni bir meta-analize göre yoga uyku kalitesini artırmada yürüyüş, direnç antrenmanı, aerobik egzersiz ve tai chi gibi diğer egzersiz türlerine kıyasla daha etkili bulundu.

Yapılan yeni bir meta-analize göre yoga uzun vadede uyku kalitesini artırmada en etkili egzersizlerden biri olabilir. 30 randomize kontrollü çalışmanın incelenmesiyle elde edilen sonuçlar yoganın; yürüyüş, direnç antrenmanı, aerobik egzersiz ve tai chi gibi diğer egzersiz türlerine kıyasla daha güçlü bir etki gösterdiğini ortaya koydu. Çalışmalar farklı ülkelerden ve yaş gruplarından 2.500'den fazla uyku bozukluğu yaşayan katılımcıyı kapsıyor.

Yeni bir meta-analize göre yoga uyku kalitesini artırmada yürüyüş, direnç antrenmanı, aerobik egzersiz ve tai chi gibi diğer egzersiz türlerine kıyasla daha etkili bulundu. Fotoğraf:sosyal medya

Etkili egzersiz programı nasıl olmalı?

Araştırmacılara göre en iyi sonuçlar haftada iki kez yapılan ve 30 dakikadan kısa süren yüksek yoğunluklu yoga ile elde ediliyor. Sleep and Biological Rhythms dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu programın etkileri 8-10 hafta gibi kısa bir sürede görülebiliyor. Egzersizler arasında ikinci sırada yürüyüş, üçüncü sırada ise direnç egzersizleri yer alıyor.