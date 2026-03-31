Yapılan yeni bir meta-analize göre yoga uzun vadede uyku kalitesini artırmada en etkili egzersizlerden biri olabilir. 30 randomize kontrollü çalışmanın incelenmesiyle elde edilen sonuçlar yoganın; yürüyüş, direnç antrenmanı, aerobik egzersiz ve tai chi gibi diğer egzersiz türlerine kıyasla daha güçlü bir etki gösterdiğini ortaya koydu. Çalışmalar farklı ülkelerden ve yaş gruplarından 2.500'den fazla uyku bozukluğu yaşayan katılımcıyı kapsıyor.
Etkili egzersiz programı nasıl olmalı?
Araştırmacılara göre en iyi sonuçlar haftada iki kez yapılan ve 30 dakikadan kısa süren yüksek yoğunluklu yoga ile elde ediliyor. Sleep and Biological Rhythms dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu programın etkileri 8-10 hafta gibi kısa bir sürede görülebiliyor. Egzersizler arasında ikinci sırada yürüyüş, üçüncü sırada ise direnç egzersizleri yer alıyor.
Yoga belirgin faydalar sağlıyor
2023 yılında yapılan başka bir meta-analiz, uyku kalitesini artırmak için haftada üç kez yapılan orta yoğunlukta aerobik egzersizin en etkili yöntem olduğunu öne sürmüştü. Ancak bu çalışmada da yoganın bazı durumlarda daha belirgin faydalar sağladığı görülüyor. Yoganın yoğunluğu ve türü değişken olduğu için farklı çalışmalar arasında sonuç farklılıkları ortaya çıkabiliyor.
Yoga uykuyu neden iyileştirebilir?
Yoga sadece fiziksel bir aktivite değildir aynı zamanda nefes kontrolünü de içerir. Bu durum, "dinlenme ve sindirim" süreçlerinden sorumlu olan parasempatik sinir sistemini aktive edebilir. Ayrıca bazı araştırmalar yoganın beyin dalgalarını düzenleyerek daha derin ve kaliteli uykuya katkıda bulunabileceğini gösteriyor.
Tek bir çözüm herkes için geçerli olmayabilir
Araştırmacılar mevcut çalışmaların sayısının sınırlı olduğunu ve sonuçların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Her bireyin farklı olduğunu ve tek bir çözümün herkes için geçerli olmayabileceğini belirtiyorlar. Ayrıca tai chi gibi alternatif egzersizlerin de uzun vadede uyku kalitesini artırmada etkili olabileceği ve bilişsel davranışçı terapiyle benzer sonuçlar verebildiği ifade ediliyor.