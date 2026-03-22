Kalaycıoğlu, eski sevgilisiyle yaşadığı döneme dair çarpıcı detaylar da paylaştı. Beykoz'daki evlerine Canbay'ın sürekli "mafyatik" arkadaşlarını getirdiğini belirten şarkıcı, "Evde bizden çok başkaları yaşıyordu. Salonda sürekli tanımadığım kriminal tipler yatıyordu. Bu durum annemle aramın açılmasına neden oldu. En sonunda Mecidiyeköy'de bir gökdelene taşındık ama baskı orada da devam etti" ifadelerini kullandı.

Kadayıfçıoğlu'nun Canbay'la konuşmak için yanına gittiği belirten Kalaycıoğlu, "Vahap'ın aracını görünce çok korktum. Alaattin 'Ben gidip konuşacağım' diyerek araçtan indi ve Vahap'ın yanına gitti. Cama vurduktan sonra tartışma çıktı. Alaattin silahı camdan içeri uzattı, Vahap silahı tutmaya çalışınca patladı. Ben o an şok geçirdim. Beni yol üzerinde araçtan indirdiler, taksiyle oradan uzaklaştım." dedi.

Kubilay Kaan Kundakçı

KUBİLAY SAF VE TEMİZ BİR ÇOCUKTU

Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hakkında da açıklamalarda bulunan Kalaycıoğlu, "Kubilay, Vahap'ın şoförlüğünü ve ayak işlerini yapardı ama benim çok sevdiğim bir kardeşimdi. Hatta iyi bir kulübe transfer olması için eski futbolcu arkadaşlarımla onu görüştürmüştüm. Onun ne bir sabıkası ne de silahı vardı. O gece sadece iyilik yapmak için oradaydı"diyerek üzüntüsünü dile getirdi.