İstanbul Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada katil Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun şarkıcı sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.Aleyna Kalaycıoğlu'nun İfadesi: "Beni silmekle tehdit etti"
İstanbul Ümraniye'deki Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
KARAR SONRASI KALAYCIOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
7 kişinin tutuklanma kararı sonrası büyük bir panik yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, "Ben şimdi cezaevine mi giriyorum?" gözyaşlarına boğuldu.
AYLIK GELİRİ NE KADAR?
Kalaycıoğlu ifadesinde aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu ve geçimini şarkıcılıkla sağladığını belirtti.
"SEKTÖRDEN SİLERİM" TEHDİDİ
Eski sevgilisi Vahap Canbay ile yaşadığı ilişkiyi "kabus" olarak nitelendiren Kalaycıoğlu, kendisine sürekli psikolojik şiddet uygulandığını, annesiyle görüşmesini yasakladığını ve hatta köpeklerini odaya kilitleyerek kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Şarkıcı, "Beni sektörden silmekle korkutuyordu. Bu yüzden bu toksik ilişkiye katlanmak zorunda kaldım"dedi.
EVE MAFYATİK TİPLER GELİYORDU
Kalaycıoğlu, eski sevgilisiyle yaşadığı döneme dair çarpıcı detaylar da paylaştı. Beykoz'daki evlerine Canbay'ın sürekli "mafyatik" arkadaşlarını getirdiğini belirten şarkıcı, "Evde bizden çok başkaları yaşıyordu. Salonda sürekli tanımadığım kriminal tipler yatıyordu. Bu durum annemle aramın açılmasına neden oldu. En sonunda Mecidiyeköy'de bir gökdelene taşındık ama baskı orada da devam etti"ifadelerini kullandı.
CİNAYET ANINI ANLATTI
Olay gecesi yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile stüdyodan çıktıklarını anlatan Kalaycıoğlu, Vahap Canbay'ın aracını gördüklerinde dehşete düştüğünü söyledi.
Kadayıfçıoğlu'nun Canbay'la konuşmak için yanına gittiği belirten Kalaycıoğlu, "Vahap'ın aracını görünce çok korktum. Alaattin 'Ben gidip konuşacağım' diyerek araçtan indi ve Vahap'ın yanına gitti. Cama vurduktan sonra tartışma çıktı. Alaattin silahı camdan içeri uzattı, Vahap silahı tutmaya çalışınca patladı. Ben o an şok geçirdim. Beni yol üzerinde araçtan indirdiler, taksiyle oradan uzaklaştım." dedi.
KUBİLAY SAF VE TEMİZ BİR ÇOCUKTU
Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hakkında da açıklamalarda bulunan Kalaycıoğlu, "Kubilay, Vahap'ın şoförlüğünü ve ayak işlerini yapardı ama benim çok sevdiğim bir kardeşimdi. Hatta iyi bir kulübe transfer olması için eski futbolcu arkadaşlarımla onu görüştürmüştüm. Onun ne bir sabıkası ne de silahı vardı. O gece sadece iyilik yapmak için oradaydı"diyerek üzüntüsünü dile getirdi.