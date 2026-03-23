Fatih'te binanın çökmesiyle enkaz altında kalmışlardı: 2'si taburcu edildi

Fatih'te patlama sonrası çöken binada yaralanan 10 kişiden 2'si taburcu edilirken, 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 yaralının ise yoğun bakımda entübe olarak tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Fatih'te çöken binada yaralananların durumu ile ilgili açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Hastanelerimizde tedavi altına alınan 10 vatandaşımızdan 2'si taburcu edilmiştir. Tedavisi devam eden vatandaşlarımızdan 7'sinin genel sağlık durumları iyi olup, 1 hastamızın yoğun bakım ünitesinde entübe olarak takibi sürmektedir"dedi.

Fatih'te patlama sonrası yıkılan binalarda inceleme yapıldı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

FATİH'TE BİTİŞİK 2 BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta, dün meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı olarak çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Biri ağır 10 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Fatih'te çöken binada yaralananların durumu ile ilgili açıklama yaptı. Güner açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bina çökmesi nedeniyle hastanelerimizde tedavi altına alınan 10 vatandaşımızdan 2'si taburcu edilmiştir. Tedavisi devam eden vatandaşlarımızdan 7'sinin genel sağlık durumları iyi olup, 1 hastamızın yoğun bakım ünitesinde entübe olarak takibi sürmektedir. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

