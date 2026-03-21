Futbolcu cinayetinde yeni perde: Aleyna ve Zuhal Kalaycıoğlu detayı

Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosyada, Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında “cinayeti azmettirme” iddiası gündeme geldi.

  • Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü saldırıyla ilgili soruşturmada, müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında 'cinayeti azmettirme' iddiası değerlendirmeye alındı.
  • 19 Mart'ta Ümraniye'de bir araca açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
  • Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte aralarında Zuhal Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu yedi şüpheli gözaltına alındı.
  • Soruşturmadaki tespitlere göre saldırının asıl hedefinin rapçi Vahap Canbay olduğu, ancak yanlışlıkla Kundakçı'nın vurulduğu belirtildi.

Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada dosyanın seyrini değiştirebilecek yeni bir gelişme öne çıktı. Soruşturmada, gözaltına alınan müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında "cinayeti azmettirme" iddiası değerlendirmeye alındı.

SORUŞTURMANIN ODAĞI DEĞİŞTİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayın yalnızca saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyle sınırlı olmadığı, planlama aşamasına ilişkin bağlantıların da incelendiği belirtildi. Bu kapsamda anne-kızın rolüne ilişkin değerlendirmeler dosyada öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

OLAY NASIL YAŞANDI

19 Mart'ta Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, rapçi Vahap Canbay ile görüşmek üzere bölgeye gelen Kubilay Kaan Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş açıldı. Ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANNE ZUHAL KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın ele geçirilmesiyle birlikte saldırının seyri ve bağlantıları daha net ortaya konuldu.

Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülen saha ve teknik çalışmalar sonucunda, Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ile birlikte M.R. (52), H.C.A. (25), M.K. (59), E.T. (63), A.Ö. (46) ve A.T. (28) gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.T.'nin, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu olduğu belirtildi.

HEDEF BAŞKAYDI İDDİASI

Dosyadaki değerlendirmelerde, saldırının hedefinde Vahap Canbay'ın bulunduğu, ancak açılan ateş sonucu Kundakçı'nın hayatını kaybettiği yönünde tespitler yer aldı.

DOSYADA YENİ AŞAMA

Azmettirme iddiasının soruşturmanın seyrini etkileyebilecek başlıklar arasında yer aldığı belirtilirken, şüphelilerle ilgili hukuki sürecin bu çerçevede ilerlemesi bekleniyor.

