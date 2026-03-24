Kazakistan'da ortaya çıkan ve kısa sürede Türk dünyasına yayılan Kartal Dansı, sosyal medyada dikkat çeken yeni bir kültürel akım haline geldi. Geleneksel motifleri modern platformlarla buluşturan bu dans, özellikle "Has jüyrikte sın olmas" eseri eşliğinde paylaşılan videolar sayesinde geniş kitlelere ulaştı. Kartalın zarif süzülüşünü andıran figürleriyle öne çıkan performanslar, hem görsel estetiği hem de taşıdığı sembolik anlamlarla izleyicilerin ilgisini çekiyor.
UNUTULAN GELENEK YENİDEN GÜNDEMDE
Bir dönem unutulmaya yüz tutan Kartal Dansı, özellikle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kazak toplulukları tarafından sınırlı şekilde yaşatılıyordu. Son günlerde ise sosyal medyada paylaşılan videolar sayesinde bu kadim gelenek yeniden ilgi odağı haline geldi.
SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ
Kartalın süzülüşünü taklit eden özgün figürleriyle öne çıkan dans, Kazakistanlı Alatau Serileri Geleneksel Müzik Grubu'nun "Has jüyrikte sın olmas" adlı eseri eşliğinde yayılan videolarla geniş kitlelere ulaştı. İlk olarak geleneksel kıyafetler içindeki genç Kazak kadınların paylaşımlarıyla dikkat çeken akım, kısa sürede viral hale geldi.
HER YAŞTAN KATILIM
Başlangıçta gençlerin öncülük ettiği akım, zamanla çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarının katılımıyla büyüdü. Farklı platformlarda paylaşılan videolar yüz binlerce izlenmeye ulaşarak küresel bir etkileşim yarattı.
TÜRK DÜNYASINA YAYILIM
Kazakistan sınırlarını aşan Kartal Dansı, kısa sürede Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan başta olmak üzere birçok Türk devletinde popülerlik kazandı. Böylece dans, ortak kültürel mirasın yeniden hatırlanmasına katkı sağladı.
KÜLTÜREL KİMLİĞİN SİMGESİ
Kartal figürü, Kazak kültüründe özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olarak kabul ediliyor. Ülkenin bayrağında da yer alan bu güçlü simge, Kartal Dansı aracılığıyla yeniden gündeme taşınarak milli kimlik ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sunuyor.
(AA ve görseller yapay zeka ile düzenlenmiştir.)