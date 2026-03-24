Akım, gençlerle başlayıp her yaştan katılımla büyüyerek yüz binlerce izlenmeye ulaştı.

TÜRK DÜNYASINA YAYILIM

Kazakistan sınırlarını aşan Kartal Dansı, kısa sürede Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan başta olmak üzere birçok Türk devletinde popülerlik kazandı. Böylece dans, ortak kültürel mirasın yeniden hatırlanmasına katkı sağladı.

KÜLTÜREL KİMLİĞİN SİMGESİ

Kartal figürü, Kazak kültüründe özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olarak kabul ediliyor. Ülkenin bayrağında da yer alan bu güçlü simge, Kartal Dansı aracılığıyla yeniden gündeme taşınarak milli kimlik ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sunuyor.

(AA ve görseller yapay zeka ile düzenlenmiştir.)