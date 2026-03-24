Türk devletlerinde yeni trend: Kazakistan’da ortaya çıkan Kartal Dansı nedir?

Kazakistan'da doğup kısa sürede Türk dünyasına yayılan Kartal Dansı, sosyal medyada dikkat çeken yeni bir akıma dönüştü. Geleneksel kökenlere dayanan bu dans, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kazak toplulukları tarafından yaşatılıyor. İşte Kartal Dansı'nın tarihsel geçmişi…

  • Kazakistan'da ortaya çıkan Kartal Dansı sosyal medyada viral olarak Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yayıldı.
  • Kartalın süzülüşünü taklit eden dans, Alatau Serileri Geleneksel Müzik Grubu'nun 'Has jüyrikte sın olmas' eseri eşliğinde paylaşılan videolarla popüler hale geldi.
  • Bir dönem Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kazak toplulukları tarafından sınırlı şekilde yaşatılan dans, sosyal medya sayesinde yeniden ilgi odağı oldu.
  • Başlangıçta genç Kazak kadınların paylaşımlarıyla başlayan akıma çocuklardan yetişkinlere farklı yaş grupları katıldı.
  • Kazak kültüründe özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olan kartal figürü, ülkenin bayrağında da yer alıyor.

Kazakistan'da ortaya çıkan ve kısa sürede Türk dünyasına yayılan Kartal Dansı, sosyal medyada dikkat çeken yeni bir kültürel akım haline geldi. Geleneksel motifleri modern platformlarla buluşturan bu dans, özellikle "Has jüyrikte sın olmas" eseri eşliğinde paylaşılan videolar sayesinde geniş kitlelere ulaştı. Kartalın zarif süzülüşünü andıran figürleriyle öne çıkan performanslar, hem görsel estetiği hem de taşıdığı sembolik anlamlarla izleyicilerin ilgisini çekiyor.

UNUTULAN GELENEK YENİDEN GÜNDEMDE

Bir dönem unutulmaya yüz tutan Kartal Dansı, özellikle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kazak toplulukları tarafından sınırlı şekilde yaşatılıyordu. Son günlerde ise sosyal medyada paylaşılan videolar sayesinde bu kadim gelenek yeniden ilgi odağı haline geldi.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Kartalın süzülüşünü taklit eden özgün figürleriyle öne çıkan dans, Kazakistanlı Alatau Serileri Geleneksel Müzik Grubu'nun "Has jüyrikte sın olmas" adlı eseri eşliğinde yayılan videolarla geniş kitlelere ulaştı. İlk olarak geleneksel kıyafetler içindeki genç Kazak kadınların paylaşımlarıyla dikkat çeken akım, kısa sürede viral hale geldi.

HER YAŞTAN KATILIM

Başlangıçta gençlerin öncülük ettiği akım, zamanla çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarının katılımıyla büyüdü. Farklı platformlarda paylaşılan videolar yüz binlerce izlenmeye ulaşarak küresel bir etkileşim yarattı.

TÜRK DÜNYASINA YAYILIM

Kazakistan sınırlarını aşan Kartal Dansı, kısa sürede Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan başta olmak üzere birçok Türk devletinde popülerlik kazandı. Böylece dans, ortak kültürel mirasın yeniden hatırlanmasına katkı sağladı.

KÜLTÜREL KİMLİĞİN SİMGESİ

Kartal figürü, Kazak kültüründe özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olarak kabul ediliyor. Ülkenin bayrağında da yer alan bu güçlü simge, Kartal Dansı aracılığıyla yeniden gündeme taşınarak milli kimlik ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sunuyor.

(AA ve görseller yapay zeka ile düzenlenmiştir.)

