Yapılan çalışmaya göre sel riski en düşük ilçe Adalar olarak tespit edildi.

AVRUPA YAKASI ÖNE ÇIKIYOR

Çalışmanın yürütücüsü Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, özellikle Avrupa Yakası'nda sel riskinin daha belirgin olduğunu ifade etti. Nüfus yoğunluğu ve yapılaşmanın fazla olduğu Esenler, Güngören ve Bağcılar gibi ilçelerde riskin yükseldiğini belirten Ekmekcioğlu, geçmişte yaşanan taşkınların da bu durumu doğruladığını vurguladı. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy gibi ilçelerde görece yüksek risk bulunsa da Avrupa Yakası'na kıyasla daha düşük seviyede olduğu kaydedildi.