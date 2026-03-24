Yağışların kısa sürede taşkına dönüşmesine neden olan etkenlerle birlikte megakentteki risk haritasını yeniden şekillendi. İstanbul Teknik Üniversitesi ile İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin ortak çalışması özellikle Avrupa Yakası için dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Peki İstanbul'da sel riskinin en yüksek olduğu ilçeler hangisi? İşte listesi…
YAPAY ZEKAYLA İSTANBUL'UN SEL RİSKİ HARİTASI ÇIKARILDI
İstanbul Teknik Üniversitesi ile İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) iş birliğinde yürütülen çalışmada, kentin 39 ilçesi sel riski açısından detaylı şekilde analiz edildi. Türkiye'de ilk kez kullanılan yapay zeka tabanlı karar destek sistemi sayesinde tehlike, maruziyet ve kırılganlık gibi birçok kriter birlikte değerlendirilerek ilçe bazlı risk haritası oluşturuldu.
EN YÜKSEK RİSKLİ İLÇELER BELLİ OLDU
Araştırmaya göre sel tehlikesinin en yoğun olduğu ilçeler:
1) Fatih
2) Gaziosmanpaşa
3) Bağcılar
4) Güngören
5) Beyoğlu olarak öne çıktı.
Buna karşılık;
Adalar
Şile
Silivri
Sarıyer
Çekmeköy ise riskin en düşük olduğu bölgeler arasında yer aldı.
AVRUPA YAKASI ÖNE ÇIKIYOR
Çalışmanın yürütücüsü Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, özellikle Avrupa Yakası'nda sel riskinin daha belirgin olduğunu ifade etti. Nüfus yoğunluğu ve yapılaşmanın fazla olduğu Esenler, Güngören ve Bağcılar gibi ilçelerde riskin yükseldiğini belirten Ekmekcioğlu, geçmişte yaşanan taşkınların da bu durumu doğruladığını vurguladı. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy gibi ilçelerde görece yüksek risk bulunsa da Avrupa Yakası'na kıyasla daha düşük seviyede olduğu kaydedildi.
NÜFUS YOĞUNLUĞU RİSKİ ARTIRIYOR
Araştırmada, İstanbul yüzölçümünün yaklaşık yüzde 10'luk kısmının yüksek tehlike altında olduğu belirlendi. Ancak bu alanların önemli bir nüfusu barındırması, riskin etkisini daha da artırıyor. Uzmanlara göre sel tehlikesinde en kritik unsur, yoğun insan varlığı ve buna bağlı yapılaşma baskısı.
YAPAY ZEKA İLE YÜKSEK DOĞRULUKTA TAHMİN
Çalışmada kullanılan yapay zeka modeli topografya, eğim, drenaj sistemi, meteorolojik veriler ve geçmiş sel olaylarını birlikte analiz ederek gelecekte riskli olabilecek bölgeleri tahmin etti. Bu modellemenin yüzde 90 ila 95 oranında doğruluk sağladığı ifade edildi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: DOĞA TEMELLİ YAKLAŞIMLAR
Ekmekcioğlu, sel riskini azaltmak için doğa dostu uygulamaların önemine dikkat çekti. Yağmur suyu hasadı, geçirgen yüzeyler ve yağmur bahçeleri gibi çözümlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten uzman isim, özellikle çatılarda suyun depolanmasının hem geri kazanım sağlayacağını hem de ani akışları yavaşlatarak taşkın riskini azaltacağını vurguladı.