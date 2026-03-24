Hüseyin Teke ağır yaralanmasına rağmen saldırganı durdurmak ve silahı almak için mücadele etti.

S.B., 11 yaşındaki kızının yanında silahıyla ateş etti ve Teke kalbinden vurularak hastanede hayatını kaybetti.

Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir oto galeri sahibi olan S.B., iş yerindeki yoğunluk nedeniyle satılık araçlarını oturduğu binanın otoparkına park etti.

Akşam saatlerinde evine gelen bina sakini Hüseyin Teke, otoparkta yer bulamayınca durumu konuşmak için S.B.'yi aradı. Telefonda başlayan gerginlik, tarafların bina önünde buluşmasıyla şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Kızının yanında kurşunlanarak öldürülen S.B. (Haberin fotoğrafı İHA'dan alınmıştır.)

11 YAŞINDAKİ KIZININ YANINDA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan S.B., komşusu Hüseyin Teke'ye 11 yaşındaki kızının yanında ateş etti. Kurşunların hedefi olan Teke, ağır yaralanmasına rağmen saldırganı durdurmak ve silahı elinden almak için son ana kadar mücadele etti.

KALBİNDEN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Boğuşma sırasında silahın ikinci kez ateş almasıyla kalbinden vurulan Hüseyin Teke, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Teke, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında hafif yaralanan şüpheli S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.