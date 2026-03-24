CANLI YAYIN
Geri

Bina otoparkında yer kavgası cinayetle bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü

İstanbul Pendik’te 23 Mart akşamı, bina otoparkına galeri araçlarının çekilmesi nedeniyle çıkan tartışmada 44 yaşındaki Hüseyin Teke, komşusu S.B. tarafından 11 yaşındaki kızının gözleri önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde otopark yeri kavgasında oto galeri sahibi S.B., komşusu Hüseyin Teke'yi silahla vurarak öldürdü.
  • Hüseyin Teke, S.B.'nin satılık araçları bina otoparkına park etmesi nedeniyle yer bulamayınca taraflar arasında telefonda başlayan tartışma bina önünde kavgaya dönüştü.
  • S.B., 11 yaşındaki kızının yanında silahıyla ateş etti ve Teke kalbinden vurularak hastanede hayatını kaybetti.
  • Hüseyin Teke ağır yaralanmasına rağmen saldırganı durdurmak ve silahı almak için mücadele etti.
  • Olayda hafif yaralanan şüpheli S.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir oto galeri sahibi olan S.B., iş yerindeki yoğunluk nedeniyle satılık araçlarını oturduğu binanın otoparkına park etti.

Akşam saatlerinde evine gelen bina sakini Hüseyin Teke, otoparkta yer bulamayınca durumu konuşmak için S.B.'yi aradı. Telefonda başlayan gerginlik, tarafların bina önünde buluşmasıyla şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Kızının yanında kurşunlanarak öldürülen S.B. (Haberin fotoğrafı İHA'dan alınmıştır.)

11 YAŞINDAKİ KIZININ YANINDA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan S.B., komşusu Hüseyin Teke'ye 11 yaşındaki kızının yanında ateş etti. Kurşunların hedefi olan Teke, ağır yaralanmasına rağmen saldırganı durdurmak ve silahı elinden almak için son ana kadar mücadele etti.

KALBİNDEN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Boğuşma sırasında silahın ikinci kez ateş almasıyla kalbinden vurulan Hüseyin Teke, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Teke, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında hafif yaralanan şüpheli S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler