Kadıköy Rıhtım'da bu sabah saat 07.00 sıralarında denizde erkek cesedi bulundu. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemelerinde cesedin C.K.'ye ait olduğu belirlendi. Ceset incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

RIHTIMDA YÜRÜRKEN DENİZE DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR

Rıhtımda yürürken denize düştüğü iddia edilen C.K.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



