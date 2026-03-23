Kadıköy’de şüpheli ölüm I Vatandaşlar fark etti: Denizde erkek cesedi bulundu

Kadıköy’de denizde erkek cesedi bulundu. Sabah saat 07.00 sıralarında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Deniz polisinin yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin 55 yaşındaki C.K. olduğu belirlenirken, talihsiz adamın rıhtımda yürürken denize düştüğü iddia ediliyor.

  • Kadıköy Rıhtım'da bu sabah saat 07.00 sıralarında denizde 55 yaşlarındaki C.K.'ye ait erkek cesedi bulundu.
  • Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • C.K.'nin rıhtımda yürürken denize düştüğü iddia ediliyor.
  • Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
  • Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadıköy Rıhtım'da bu sabah saat 07.00 sıralarında denizde erkek cesedi bulundu. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemelerinde cesedin C.K.'ye ait olduğu belirlendi. Ceset incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Deniz polisinin incelemelerinin ardından 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen, cesedin C.K.'ya ait olduğu tespit edildi.
RIHTIMDA YÜRÜRKEN DENİZE DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR

Rıhtımda yürürken denize düştüğü iddia edilen C.K.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

