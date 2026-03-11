Gün boyu hız kesmeden çalışan bir zihni gece aniden durdurmak kolay değildir. Özellikle yüksek performanslı, sürekli düşünen ve üreten kişiler için uyku çoğu zaman bir "kapanış" değil başka bir zihinsel mesainin başlangıcı gibi hissedilir. Ancak doğru tekniklerle bu döngüyü kırmak ve zihni dinlenmeye ikna etmek mümkündür.

NY Post'ta yer alan habere göre beyin tekrar eden davranışlara güçlü tepkiler verir. Her gece aynı sırayla yapılan küçük alışkanlıklar, zamanla uyku sinyali haline gelir. Işıkları kısmak, ekranları kapatmak ve sakin bir aktiviteye geçmek zihni yavaşlatmanın en etkili yollarındandır.

Yavaş ve derin nefes almak kalp ritmini düşürerek vücudu gevşetir ve zihnin sakinleşmesini sağlar.

2. "BEYİN BOŞALTMA" TEKNİĞİNİ KULLANIN

Dreem Health'in tıbbi direktörü Dr. William Lu'ya göre bazı insanların geceleri uyuyamamasının arkasında tesadüf değil, kişilik yapıları yatıyor. Lu'nun açıklamasına göre işten zihinsel olarak kopmakta zorlanan kişiler genellikle yüksek hedefleri olan, aşırı sorumluluk hisseden, detaylara takılan ve sürekli çözüm üretme modunda yaşayan bireylerdir.

Bu kişiler için gün bitse bile zihinsel mesai devam eder; beyin, dinlenmesi gereken bir anı bile "düşünme fırsatı" olarak görür. Yatarken aklınıza doluşan düşünceler aslında unutma korkusundan kaynaklanır. Bunu önlemenin en basit yolu: yazmak. Gün içindeki görevleri, endişeleri ve fikirleri kağıda dökmek zihni rahatlatır ve tekrar düşünme ihtiyacını azaltır.