Araştırmalar birçok kadının zaten deneyimlediği bir gerçeği doğruluyor: Kadınlar erkeklere göre genellikle daha yorgun hissediyor ve daha düşük kaliteli uyku uyuyor. Buna rağmen, kadınların biyolojik olarak biraz daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğu düşünülüyor. Bu durum "cinsiyetler arası uyku farkı" olarak adlandırılıyor ve hem biyolojik hem de sosyal faktörlerin birleşiminden kaynaklanıyor.
Kadınlar daha az ve daha kalitesiz uyuyor
NY Post'ta yer alan habere göre araştırmalar erkekler ve kadınlar arasında hem uyku süresi hem de uyku kalitesi açısından belirgin farklar olduğunu gösteriyor. 2017'de yapılan bir araştırmaya göre 45 yaş altındaki annelerin yalnızca %48'i gecede en az 7 saat uyuyor. Çocuk sahibi olmayan kadınlarda ise bu oran %62 olarak kaydedildi.
2025'te yayımlanan Sleep Cycle küresel raporuna göre ise kadınların %57'si sabah ortalama bir ruh haliyle uyanıyor. Bu oran erkeklere göre yaklaşık 3 puan daha düşük. Bu veriler kadınların uyku kalitesinin genel olarak daha düşük olduğunu gösteriyor.
Uyku düzenini neler etkiliyor?
Uzmanlara göre kadınların uyku düzenini en çok etkileyen faktörlerden biri hormonlar.
Kadınlar yaşam boyunca birçok hormonal değişim yaşar:
Bu süreçler uyku düzenini ve uyku kalitesini doğrudan etkileyebilir. Hormonal dalgalanmalar gece uyanmalarını artırabilir ve derin uyku süresini azaltabilir.
Sosyal nedenler ve daha fazla sorumluluk hissi de baskın
Uyku farkının yalnızca biyolojik olmadığı da vurgulanıyor. Araştırmalar kadınların genellikle şu sorumlulukların daha büyük kısmını üstlendiğini gösteriyor:
Bu yük, stres ve kaygıyı artırarak gece uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.
Kadınların daha fazla uykuya ihtiyacı olabilir
Bilimsel çalışmalar kadınların erkeklerden geceleri yaklaşık 6-28 dakika daha fazla uykuya ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor. Bunun kesin nedeni henüz net değil. Ancak bazı teoriler var: Kadınların aynı anda birden fazla işle ilgilenme eğilimi daha yüksek olabilir. Bu durum beynin gün içinde daha fazla bilişsel yük taşımasına neden olabilir. Sonuç olarak beynin derin uyku sırasında toparlanması için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu düşünülüyor.
Kaliteli uyku için öneriler nedir?
Uzmanlara göre kadınların uyku kalitesini artırmak için bazı basit alışkanlıklar yardımcı olabilir: