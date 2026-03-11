CANLI YAYIN
Görünmez gece mesaisi: Kadınlar neden yorgun uyanıyor? Bilim açıkladı

Araştırmalar kadınların erkeklere göre daha az ve daha düşük kaliteli uyku uyuduğunu gösteriyor. Buna rağmen kadınların daha fazla uykuya ihtiyaç duyabileceği düşünülüyor. Uzmanlar bu durumu “cinsiyetler arası uyku farkı” olarak adlandırdı. İşte araştırmanın detayları...

  • Araştırmalar kadınların erkeklere göre daha yorgun hissettiğini, daha düşük kaliteli uyku uyuduğunu ve biyolojik olarak 6-28 dakika daha fazla uykuya ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor.
  • 2017 yılında yapılan araştırmaya göre 45 yaş altındaki annelerin yalnızca %48'i gecede en az 7 saat uyurken, çocuk sahibi olmayan kadınlarda bu oran %62 olarak kaydedildi.
  • Kadınların uyku düzenini adet döngüsü, hamilelik, doğum sonrası dönem ve menopoz gibi hormonal değişimler doğrudan etkiliyor.
  • Kadınların çocuk bakımı, ev işleri, yemek hazırlama ve aile organizasyonu gibi sorumlulukların daha büyük kısmını üstlenmesi stres ve kaygıyı artırarak uyku kalitesini düşürüyor.
  • Sleep Cycle 2025 küresel raporuna göre kadınların %57'si sabah ortalama bir ruh haliyle uyanıyor ve bu oran erkeklere göre yaklaşık 3 puan daha düşük.

Araştırmalar birçok kadının zaten deneyimlediği bir gerçeği doğruluyor: Kadınlar erkeklere göre genellikle daha yorgun hissediyor ve daha düşük kaliteli uyku uyuyor. Buna rağmen, kadınların biyolojik olarak biraz daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğu düşünülüyor. Bu durum "cinsiyetler arası uyku farkı" olarak adlandırılıyor ve hem biyolojik hem de sosyal faktörlerin birleşiminden kaynaklanıyor.

Araştırmalar kadınların erkeklerden daha az ve kalitesiz uyuduğunu gösteriyor. Fotoğraf:sosyal medya

Kadınlar daha az ve daha kalitesiz uyuyor

NY Post'ta yer alan habere göre araştırmalar erkekler ve kadınlar arasında hem uyku süresi hem de uyku kalitesi açısından belirgin farklar olduğunu gösteriyor. 2017'de yapılan bir araştırmaya göre 45 yaş altındaki annelerin yalnızca %48'i gecede en az 7 saat uyuyor. Çocuk sahibi olmayan kadınlarda ise bu oran %62 olarak kaydedildi.

Hormonal dalgalanmalar, adet, gebelik ve menopoz, kadınların uyku düzenini etkiliyor.

2025'te yayımlanan Sleep Cycle küresel raporuna göre ise kadınların %57'si sabah ortalama bir ruh haliyle uyanıyor. Bu oran erkeklere göre yaklaşık 3 puan daha düşük. Bu veriler kadınların uyku kalitesinin genel olarak daha düşük olduğunu gösteriyor.

Kadınlar genellikle ev ve bakım sorumlulukları nedeniyle daha fazla kaygı yaşıyor. Fotoğraf: sosyal medya

Uyku düzenini neler etkiliyor?

Uzmanlara göre kadınların uyku düzenini en çok etkileyen faktörlerden biri hormonlar.

Kadınlar yaşam boyunca birçok hormonal değişim yaşar:

  • Adet döngüsü
  • Hamilelik
  • Doğum sonrası dönem
  • Menopoz

Bu süreçler uyku düzenini ve uyku kalitesini doğrudan etkileyebilir. Hormonal dalgalanmalar gece uyanmalarını artırabilir ve derin uyku süresini azaltabilir.

Kadınlar, beynin toparlanması ve bakım işlerini tamamlaması için daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor.

Sosyal nedenler ve daha fazla sorumluluk hissi de baskın

Uyku farkının yalnızca biyolojik olmadığı da vurgulanıyor. Araştırmalar kadınların genellikle şu sorumlulukların daha büyük kısmını üstlendiğini gösteriyor:

  • Çocuk bakımı
  • Ev işleri
  • Yemek hazırlama
  • Aile organizasyonu

Bu yük, stres ve kaygıyı artırarak gece uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.

Kadınların daha fazla uykuya ihtiyacı olabilir

Bilimsel çalışmalar kadınların erkeklerden geceleri yaklaşık 6-28 dakika daha fazla uykuya ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor. Bunun kesin nedeni henüz net değil. Ancak bazı teoriler var: Kadınların aynı anda birden fazla işle ilgilenme eğilimi daha yüksek olabilir. Bu durum beynin gün içinde daha fazla bilişsel yük taşımasına neden olabilir. Sonuç olarak beynin derin uyku sırasında toparlanması için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu düşünülüyor.

Uzmanlara göre kadınların uyku kalitesini artırmak için bazı basit alışkanlıklar yardımcı olabilir.

Kaliteli uyku için öneriler nedir?

Uzmanlara göre kadınların uyku kalitesini artırmak için bazı basit alışkanlıklar yardımcı olabilir:

  • Uyku ve hormon döngüsünü takip etmek
  • Adet döngüsü ve uyku düzenini takip etmek değişimleri anlamaya yardımcı olabilir.2. Uyumadan önce zihni sakinleştirmek
  • Günlük tutmak veya meditasyon gibi yöntemler stres seviyesini azaltabilir.
  • Uyku ortamını iyileştirmek
  • Gün içinde kısa şekerlemeler yapmak
  • Özellikle öğleden sonra yapılan kısa bir uyku enerji seviyesini artırabilir.

