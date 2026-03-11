Bu süreçler uyku düzenini ve uyku kalitesini doğrudan etkileyebilir. Hormonal dalgalanmalar gece uyanmalarını artırabilir ve derin uyku süresini azaltabilir.

Uzmanlara göre kadınların uyku düzenini en çok etkileyen faktörlerden biri hormonlar.

Kadınlar genellikle ev ve bakım sorumlulukları nedeniyle daha fazla kaygı yaşıyor. Fotoğraf: sosyal medya

Kadınlar, beynin toparlanması ve bakım işlerini tamamlaması için daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor.

Sosyal nedenler ve daha fazla sorumluluk hissi de baskın

Uyku farkının yalnızca biyolojik olmadığı da vurgulanıyor. Araştırmalar kadınların genellikle şu sorumlulukların daha büyük kısmını üstlendiğini gösteriyor:

Çocuk bakımı

Ev işleri

Yemek hazırlama

Aile organizasyonu

Bu yük, stres ve kaygıyı artırarak gece uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.

Kadınların daha fazla uykuya ihtiyacı olabilir

Bilimsel çalışmalar kadınların erkeklerden geceleri yaklaşık 6-28 dakika daha fazla uykuya ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor. Bunun kesin nedeni henüz net değil. Ancak bazı teoriler var: Kadınların aynı anda birden fazla işle ilgilenme eğilimi daha yüksek olabilir. Bu durum beynin gün içinde daha fazla bilişsel yük taşımasına neden olabilir. Sonuç olarak beynin derin uyku sırasında toparlanması için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu düşünülüyor.