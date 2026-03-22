İstanbul Fatih'te iddiaya göre 1 çocuk annesi Semanur Algül, bir süredir anlaşamadığı eşi H.A. tarafından öldürüldü. H. A., eşini öldürdükten sonra evde yangın çıkardı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sonrası bulunan Algül'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli eşi H.A. ise gözaltına alındı.
ALEVLERİN ARASINDA KORKUNÇ GERÇEK
Yangın, dün saat 23.45 sıralarında Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dairenin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI
Yangın söndürme çalışmalarının ardından Semanur Algül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Algül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
ACILI ANNEDEN CİNAYET İDDİASI
Kızının cenazesi için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı anne Suzan Aydın, kızının eşi H. A. tarafından öldürüldüğünü ve H.A.'nın cinayetin ardından olaya yangın süsü verdiğini iddia etti.
ŞÜPHELİ EŞ GÖZALTINDA
Evde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli eşi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri süren şüphelinin Pazartesi günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.