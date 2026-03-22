Algül'ün annesi Suzan Aydın, kızının eşi H.A. tarafından öldürüldüğünü ve cinayetin üstünün yangınla örtülmeye çalışıldığını iddia etti.

İstanbul Fatih'te iddiaya göre 1 çocuk annesi Semanur Algül, bir süredir anlaşamadığı eşi H.A. tarafından öldürüldü. H. A., eşini öldürdükten sonra evde yangın çıkardı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sonrası bulunan Algül'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli eşi H.A. ise gözaltına alındı.