Fatih'te patlama sonrası enkaz altında umut dolu telefon: Alo Faik iyi misin?

İstanbul Fatih’te doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen şiddetli patlama sonucu çöken iki binanın enkazı altında kalan 11 kişiden 9'u sağ olarak kurtarıldı. Ayvansaray Mahallesi’nde adeta savaş alanına dönen sokakta arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir vatandaşın enkaz altındaki yakını Faik Kesimoğlu'na (26) cep telefonuyla ulaştığı anlar kameraya yansıdı.

  • Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama sonucu iki katlı iki bina çöktü.
  • Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
  • Enkaz altında kalan Faik Kesimoğlu'na yakını telefonla ulaşarak moral vermeye çalıştı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan iki katlı iki bina, büyük bir gürültüyle çöktü. İlk incelemelere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Alo Faik iyi misin?

İstanbul Fatih'te patlama sonrası bir kişi enkaz altındaki yakınına telefonla ulaştı.

ENKAZ ALTINDAKİ YAKININA TELEFONLA ULAŞTI

Ekiplerin zamana karşı yarıştığı sırada, enkaz altındaki yakını Faik Kesimoğlu'nu telefonla arayan bir vatandaşın diyalogları kameralara yansıdı.

FAİK İYİ MİSİN?

Sesini duyurmaya çalışan yakını, Faik'e moral vermek için; "Alo konuş oğlum konuş. Faik iyi misin? Ulaştılar mı sana, sesim geliyor mu? Nefes alışın iyi mi?" sözleriyle telkinde bulundu.

