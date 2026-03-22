Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan iki katlı iki bina, büyük bir gürültüyle çöktü. İlk incelemelere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.Alo Faik iyi misin?
ENKAZ ALTINDAKİ YAKININA TELEFONLA ULAŞTI
Ekiplerin zamana karşı yarıştığı sırada, enkaz altındaki yakını Faik Kesimoğlu'nu telefonla arayan bir vatandaşın diyalogları kameralara yansıdı.
FAİK İYİ MİSİN?
Sesini duyurmaya çalışan yakını, Faik'e moral vermek için; "Alo konuş oğlum konuş. Faik iyi misin? Ulaştılar mı sana, sesim geliyor mu? Nefes alışın iyi mi?" sözleriyle telkinde bulundu.