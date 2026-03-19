Gündüz sıcaklarıyla baş etmek için birçok sağlık rehberi olsa da gece uykusundaki sıcaklık ihmal edilen bir tehlikeye dönüşüyor.Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir çalışma özellikle 65 yaş ve üzerindeki bireyler için yatak odası sıcaklığının doğrudan kalp sağlığıyla bağlantılı olduğunu kanıtladı.
KALBİN "SOĞUTMA MESAİSİ" DİNLENMENİZİ ENGELLİYOR
Araştırmanın başındaki isim Dr. Fergus O'Connor, aşırı sıcak odaların kalbi nasıl yorduğunu çarpıcı bir şekilde anlatıyor.
Vücut, yükselen sıcaklığa karşı kendini soğutmak için kanı deri yüzeyine pompalamaya başlıyor. Bu durum, kalbin uyku sırasında dinlenmek yerine tıpkı gündüz hareket halindeymiş gibi ekstra mesai yapmasına neden oluyor. Sonuç ise birikmiş yorgunluk ve yüksek stres seviyesi.
KRİTİK EŞİK: 24 DERECE
Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların izlendiği araştırmada, riskin derecelerle nasıl katlandığı rakamlarla ortaya kondu. 24 derece ve üstü kalbin kendini yenileme kapasitesinde belirgin bir düşüş başlama riski %40 artıyor.
26-28 derece kalbin zorlanma riski tam 2 katına çıkıyor. 28 derece ve üstü ise serin odalara oranla risk 3 katına fırlayarak hayati bir tehdit oluşturuyor.
Uzmanlar ne tavsiye ediyor?
Dr. O'Connor, kalp üzerindeki stres tepkilerini en aza indirmek ve sağlıklı bir uyku döngüsü sağlamak için ideal sıcaklığın 24 derece civarında tutulması gerektiğini vurguluyor. Henüz resmi sağlık rehberlerinde gece sıcaklığına dair net bir standart bulunmasa da bu araştırma yatak odasındaki termometrenin hayati bir önem taşıdığını gösteriyor.