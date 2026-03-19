Uykuda kalp krizini tetikliyor: Yatak odasında o dereceye dikkat

Avustralya'da yapılan yeni araştırma yatak odalarındaki 'görünmez' tehlikeyi deşifre etti. Peki kalbiniz gece boyunca dinlenmek yerine neden 'mesai' yapıyor? İşte araştırmaya ilişkin çarpıcı detaylar.

Uykuda kalp krizini tetikliyor: Yatak odasında o dereceye dikkat
  • Griffith Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, 65 yaş ve üzerindeki bireylerde yatak odası sıcaklığının kalp sağlığını doğrudan etkilediğini ortaya koydu.
  • 24 derece ve üzerindeki oda sıcaklığında kalbin kendini yenileme kapasitesinde düşüş başlama riski yüzde 40 artıyor.
  • Vücut yüksek sıcaklığa karşı kendini soğutmak için kanı deri yüzeyine pompaladığından kalp uyku sırasında ekstra mesai yapıyor.
  • 28 derece ve üzerindeki oda sıcaklığında kalp zorlanma riski serin odalara göre 3 katına çıkıyor.
  • Dr. Fergus O'Connor ideal yatak odası sıcaklığının 24 derece civarında tutulması gerektiğini belirtiyor.

Gündüz sıcaklarıyla baş etmek için birçok sağlık rehberi olsa da gece uykusundaki sıcaklık ihmal edilen bir tehlikeye dönüşüyor.Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir çalışma özellikle 65 yaş ve üzerindeki bireyler için yatak odası sıcaklığının doğrudan kalp sağlığıyla bağlantılı olduğunu kanıtladı.

KALBİN "SOĞUTMA MESAİSİ" DİNLENMENİZİ ENGELLİYOR

Araştırmanın başındaki isim Dr. Fergus O'Connor, aşırı sıcak odaların kalbi nasıl yorduğunu çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

Vücut, yükselen sıcaklığa karşı kendini soğutmak için kanı deri yüzeyine pompalamaya başlıyor. Bu durum, kalbin uyku sırasında dinlenmek yerine tıpkı gündüz hareket halindeymiş gibi ekstra mesai yapmasına neden oluyor. Sonuç ise birikmiş yorgunluk ve yüksek stres seviyesi.

KRİTİK EŞİK: 24 DERECE

Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların izlendiği araştırmada, riskin derecelerle nasıl katlandığı rakamlarla ortaya kondu. 24 derece ve üstü kalbin kendini yenileme kapasitesinde belirgin bir düşüş başlama riski %40 artıyor.

26-28 derece kalbin zorlanma riski tam 2 katına çıkıyor. 28 derece ve üstü ise serin odalara oranla risk 3 katına fırlayarak hayati bir tehdit oluşturuyor.

Uzmanlar ne tavsiye ediyor?

Dr. O'Connor, kalp üzerindeki stres tepkilerini en aza indirmek ve sağlıklı bir uyku döngüsü sağlamak için ideal sıcaklığın 24 derece civarında tutulması gerektiğini vurguluyor. Henüz resmi sağlık rehberlerinde gece sıcaklığına dair net bir standart bulunmasa da bu araştırma yatak odasındaki termometrenin hayati bir önem taşıdığını gösteriyor.

