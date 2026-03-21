Emniyet ve savcılıkların koordinasyonunda Mali ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasadışı bahis ve kumar örgütlerine yönelik operasyonlarda milyarlarca liralık yasa dışı ağlara darbe indirdi.

Gizli tanık ifadesinde, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu'nun Falyalı'nın parasını aklayan isimlerden biri olduğu iddia edildi.

Yasadışı bahis ve kumar platformları her geçen gün büyürken, bu sistemin mağdurları ağır bedeller ödüyor. Para ve kazanma hırsıyla kayıplar artarken, bazı mağdurlar hayatlarını dahi riske atıyor. Emniyet ve savcılıklar ise bu yapıları çökertmek için uzun süredir kapsamlı çalışma yürütüyor. Yurt çapındaki başsavcılıkların koordinasyonunda Mali ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takiplerle örgütlerin tepe isimlerine ulaştı. Art arda düzenlenen büyük operasyonlarla milyarlarca liralık yasa dışı ağlara darbe indirildi. Süreçte önce PayPal gibi sistemlere erişim kısıtlandı, ardından kara paraya odaklanıldı.

Yasa dışı bahsin küresel organizasyonları ve finans kuruluşları mercek altına alındı. (Görseller AA'dan alınmıştır) KOD ADI "LADİN" Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre operasyonların hız kazanmasında, yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 'deki ölümünün ardından, Falyalı'nın finans müdürü 'Ladin' kod adlı gizli tanığın, 7 Nisan 2022'de verdiği 27 sayfalık ifade etkili oldu. Bu ifadede bahis ağının işleyişi, finans kaynakları, kullanılan yöntemler ve örgüt yapısı detaylı şekilde deşifre edildi. Yapılan analizler sonrası son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarla örgütlerin finans kaynakları büyük ölçüde kesildi. Gizli tanık ifadelerine göre yasa dışı bahis ağının merkezi KKTC'nin Girne kenti. Kısıtlı lisans imkânı ve Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle örgütler burada konumlanıyor. Falyalı'nın ölümünden sonra organizasyonun başına Hüsnü ve Özge Falyalı'nın geçtiği, grubun sadece 12 aktif sitesinin günlük 80 milyon TL ciro yaptığı iddia ediliyor. Yasa dışı gelirlerin aklanmasında Kapalıçarşı ve döviz büroları kritik rol oynuyor. Paraların döviz büroları üzerinden nakit ya da Bitcoin ve Tether gibi kripto varlıklarla yurt dışına aktarıldığı, bazı banka görevlileriyle komisyon karşılığı anlaşmalar yapıldığı öne sürülüyor.