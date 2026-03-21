Yasadışı bahis ve kumar platformları her geçen gün büyürken, bu sistemin mağdurları ağır bedeller ödüyor. Para ve kazanma hırsıyla kayıplar artarken, bazı mağdurlar hayatlarını dahi riske atıyor. Emniyet ve savcılıklar ise bu yapıları çökertmek için uzun süredir kapsamlı çalışma yürütüyor. Yurt çapındaki başsavcılıkların koordinasyonunda Mali ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takiplerle örgütlerin tepe isimlerine ulaştı. Art arda düzenlenen büyük operasyonlarla milyarlarca liralık yasa dışı ağlara darbe indirildi. Süreçte önce PayPal gibi sistemlere erişim kısıtlandı, ardından kara paraya odaklanıldı.
KOD ADI "LADİN"
Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre operasyonların hız kazanmasında, yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 'deki ölümünün ardından, Falyalı'nın finans müdürü 'Ladin' kod adlı gizli tanığın, 7 Nisan 2022'de verdiği 27 sayfalık ifade etkili oldu. Bu ifadede bahis ağının işleyişi, finans kaynakları, kullanılan yöntemler ve örgüt yapısı detaylı şekilde deşifre edildi. Yapılan analizler sonrası son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarla örgütlerin finans kaynakları büyük ölçüde kesildi. Gizli tanık ifadelerine göre yasa dışı bahis ağının merkezi KKTC'nin Girne kenti. Kısıtlı lisans imkânı ve Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle örgütler burada konumlanıyor. Falyalı'nın ölümünden sonra organizasyonun başına Hüsnü ve Özge Falyalı'nın geçtiği, grubun sadece 12 aktif sitesinin günlük 80 milyon TL ciro yaptığı iddia ediliyor. Yasa dışı gelirlerin aklanmasında Kapalıçarşı ve döviz büroları kritik rol oynuyor. Paraların döviz büroları üzerinden nakit ya da Bitcoin ve Tether gibi kripto varlıklarla yurt dışına aktarıldığı, bazı banka görevlileriyle komisyon karşılığı anlaşmalar yapıldığı öne sürülüyor.
BİLAL KADAYIFÇIOĞLU'NA ŞOK SUÇLAMA
Kara para sistemi yalnızca bahis siteleriyle sınırlı değil. İnşaat, enerji ve denizcilik gibi sektörlerde kurulan paravan şirketler üzerinden milyarlarca lira aklanıyor. Bu paraların Ukrayna, Makedonya ve Balkan ülkelerinde yatırıma dönüştürüldüğü ifade ediliyor. Buna aracılık yapan isimlerin başındaa ise gizli tanık 'Ladin'in ifadesine göre, geçtiğimiz gün futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde 1 numaralı şüpheli olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu oldu. İfadede, bahis baronu Falyalı'nın parasını aklayan isimlerden bir tanesinin de Bilal Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edildi.
6 MİLYAR 900 MİLYONA EL KONULDU
Baskın yapılan ve kamuoyunca bilinen ödeme sistemleri arasında Payfix, Papara, Ozan Elektronik, Papel (eski adıyla Erpapay) yer aldı. İfadeye göre yasa dışı bahsin en büyük finansal aracısı yıllık 50 milyar TL cirosu olan Papara oldu. Son operasyonlarla birlikte örgütlerin finansal gücüne ağır darbe vuruldu. Çok sayıda şirket ve milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu, kripto hesaplar donduruldu. Mali kontrol devlet denetimine geçti. Bahis varonu Veysel Şahin ve Murat Şahin'in yaklaşık 17 milyar liralık kripto varlığı donduruldu. Ayrıca Flash TV'yi satın almasıyla bilinen Erkan Kork'un sahibi olduğu Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin de aralarında bulunduğu 23 şirkete yönelik operasyonlarda, toplam 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.