İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece, pırıl pırıl bir genç hayatını kaybetti. 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın tek suçu vardı: İyilik yapmak istemek. Rapçi arkadaşı Vahap Canbay ile eski sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun küskünlüğünü gidermek için arabuluculuk üstlenmişti. Ancak Aleyna, o geceyi çoktan başkasıyla planlamıştı: Yeni sevgilisi, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile.
Şok eden detay şu: Aleyna, Canbay'ı beklediği araçta değil, Alaattin'in konvoyundaydı. İddiaya göre ikisi birlikte o sokağa geldiler. Alaattin, araçtan inerek Canbay ve arkadaşlarının bulunduğu araca kurşun yağdırdı. O araçta bekleyen Kubilay Kaan Kundakçı, hayatını kaybetti.
Olayın ardından deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı düşünülen Kadayıfçıoğlu'nun firarı kısa sürdü. İşte Takvim farkıyla, adım adım Ümraniye cinayetinin perde arkası, nefes kesen operasyonun detayları ve Salihoğlu/Kadayıfçıoğlu hanedanının şoke eden suç dosyası:
SON DAKİKA: KAÇAMADI! SİLAHIYLA BİRLİKTE 8 KİŞİ ENSELENDİ
Cinayetin ardından sırra kadem basan Alaattin Kadayıfçıoğlu, polisin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli saha ve teknik çalışmaları meyvesini verdi. Silahı bizzat ateşleyen 28 yaşındaki Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte toplam 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda cinayet silahı da ele geçirildi.
Gözaltındaki diğer isimler: M.R. (52), H.C.A. (25), M.K. (59), E.T. (63), A.Ö. (46) adlı erkek şüpheliler ile A.T. (28) ve Z.K. (50) adlı kadın şüpheliler.
KAN DONDURAN PERDE ARKASI: ALEYNA DA ARAÇTAYDI
Emniyetin yaptığı incelemelerde o gecenin gerçek tablosu netleşti. Aleyna Kalaycıoğlu, eski sevgilisi Canbay ile barışmak için değil, yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte olay yerine gelmişti. İddiaya göre Aleyna, Alaattin'in araçlarından birinde oturuyordu. Alaattin, Canbay'ı fark eder etmez araçtan inerek Canbay ve arkadaşlarının bulunduğu araca ateş açtı.
Kurşunlar, eski ile yeni sevgili arasındaki hesaplaşmanın ortasında kalan Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatına mal oldu. Ağır yaralanan genç futbolcu hastanede kurtarılamadı.
Bu detay, Aleyna'nın olaydaki rolünü çok daha ağır bir noktaya taşıyor. Rapçi Canbay, emniyetteki ifadesinde olayın eski sevgilisi Aleyna'nın bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü.
ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN GÖZALTISI UZATILDI
O gece Alaattin'in araçlarından birinde bulunduğu tespit edilen Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını derinleştirerek ek gözaltı süresi talep etti. İşlemlerin sürdüğü bildirildi.
Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise kızını savunarak,"Kızım Canbay'dan üç kere ayrıldı, bir keresinde çocuğuma kafa attı." dedi. Kubilay'ın acılı babası Cemil Kundakçı ise, "Aleyna'nın yaptırdığını pek zannetmiyorum ama her şey olabilir." diyerek şüphelerini dile getirdi.
KUBİLAY'IN ACI SONU: "BENİM OĞLUM İYİLİK YAPARKEN ŞEHİT OLDU"
6 Ekim 2005'te İstanbul Bağcılar'da doğan Kubilay Kaan Kundakçı, 1.85'lik boyuyla ceza sahasında bitiriciliğiyle öne çıkan genç bir santrafordu. Ataşehir 2025, Güneştepespor, Feriköy, Ümraniyespor U19 ve Fatih Karagümrük U19 formalarını giydikten sonra en son Kars 36 Spor kadrosuna dahil oldu. Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'a gelmişti. Gitmedi.
Acılı baba Cemil Kundakçı'nın sözleri yürekleri dağladı: "Oğlum arabuluculuk yapmak için gitmişti. İki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum şehit oldu. Pırıl pırıl, gencecik bir çocuktu."
ŞIMARIK VELİAHTIN İLK VUKUATI DEĞİLDİ: "PATRONUN MERMİ Mİ YEMEK İSTİYOR?"
28 yaşındaki Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun geçmişi şiddet skandallarıyla dolu. Bir dönem Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte olmasıyla magazin dünyasında tanınan Alaattin, 2020 yılında Yeniköy'deki ünlü Fiko Ocakbaşı'nda Serhan Kerim Adalı ile birlikteyken hesabı ödemek istemediği için büyük bir olay çıkarmıştı.
Garsonun fatura için ısrar etmesi üzerine,"Patronun mermi mi yemek istiyor?" diyerek mekânı tehdit etti. Grubundaki Adalı, mekân ortağı Uğur Aydoğdu'nun burnunu kırdı. Dört kişi hakkında"birden fazla kişiyle tehdit, hakaret ve yaralama"suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu davanın sonucu kamuoyuna hiç yansımadı.
BABADAN AMCAYA SUÇ İMPARATORLUĞU: KADAYIFÇIOĞLU (SALİHOĞLU) AİLESİ KİM?
Diyarbakır kökenli, asıl soyadlarının "Salihoğlu" olduğu ileri sürülen Kadayıfçıoğlu ailesi; denizcilik, yatçılık ve akaryakıt sektörlerindeki devasa servetlerinin gölgesinde, yıllardır yeraltı dünyasıyla iç içe bir geçmiş taşıyor.
Baba Bilal Kadayıfçıoğlu: 1996'dan bu yana faaliyette olan Bilka Denizcilik'in sahibi. Şirket bünyesindeki Garanti Denizcilik, 52.000 DWT kapasiteli 4 kimyasal tankerle dünya çapında tüm limanlarda faaliyet gösteriyor. 2017'de Diyarbekirspor'u satın alarak bir yıl kulüp başkanlığı yaptı.
AMCA VEYSEL KADAYIFÇIOĞLU — SUÇ DOSYASI VE 25 KURŞUNLUK İNFAZ:
Lale Operasyonu: 2000'lerin başında Azeri iş adamı Mubariz Mansimov'u, manken Deniz Akkaya ile ilişkisi üzerine çıkan haberler sonrası ölümle tehdit edip para istediği gerekçesiyle şikâyete konu oldu ve tutuklandı.
Borsa vurgunu: 2000'li yıllarda "Kristal Kola" hisselerindeki büyük çaplı borsa manipülasyonuyla gündeme geldi.
Ölümcül son: İddianameye göre, akaryakıt deposundaki hisselerini piyasa değerinin çok altında Sarallar çetesine devretmeyi reddetmesi hayatına mal oldu. 19 Temmuz 2016'da Beşiktaş Nispetiye Caddesi'ndeki bir pastanede otururken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 25 kurşun isabet eden Veysel Kadayıfçıoğlu, masasındaki Yakup Oral ve Tufan Gedik ile birlikte hayatını kaybetti.
Sarallar davası: Cinayeti gerçekleştiren Cihan Saral Mayıs 2021'de, Zafer Saral ise Haziran 2021'de Kuzey Makedonya'da ayrı Interpol operasyonlarıyla yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Her iki sanık hakkında ikişer kez müebbet hapis istendi; yargılama sürüyor.