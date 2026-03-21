KAN DONDURAN PERDE ARKASI: ALEYNA DA ARAÇTAYDI

Emniyetin yaptığı incelemelerde o gecenin gerçek tablosu netleşti. Aleyna Kalaycıoğlu, eski sevgilisi Canbay ile barışmak için değil, yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte olay yerine gelmişti. İddiaya göre Aleyna, Alaattin'in araçlarından birinde oturuyordu. Alaattin, Canbay'ı fark eder etmez araçtan inerek Canbay ve arkadaşlarının bulunduğu araca ateş açtı.

Kurşunlar, eski ile yeni sevgili arasındaki hesaplaşmanın ortasında kalan Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatına mal oldu. Ağır yaralanan genç futbolcu hastanede kurtarılamadı.

Bu detay, Aleyna'nın olaydaki rolünü çok daha ağır bir noktaya taşıyor. Rapçi Canbay, emniyetteki ifadesinde olayın eski sevgilisi Aleyna'nın bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü.