Kahvede altın oran belli oldu: Strese veda etmek için günde kaç fincan içilmeli?

Çin’deki Fudan Üniversitesi tarafından yarım milyon kişi üzerinde yapılan dev araştırma kahve tutkunlarını yakından ilgilendiren sonuçlar ortaya koydu. 13 yılı aşkın süren takip sonucunda günlük kahve tüketiminin ruh sağlığı üzerindeki koruyucu etkisi bilimsel olarak kanıtlandı. Peki depresyon ve anksiyete riskini en aza indiren o 'sihirli' miktar kaç fincan? İşte kahve türü fark etmeksizin ortaya çıkan şaşırtıcı bulgular ve 'J eğrisi' uyarısı...

  • Fudan Üniversitesi araştırmacıları, 461 bin 586 kişiyi ortalama 13,4 yıl boyunca takip ederek kahve tüketiminin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.
  • Günde iki ila üç fincan kahve tüketen bireylerin anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunları geliştirme riski en düşük seviyede bulundu.
  • Günde beş fincan ve üzeri kahve tüketiminin duygu durum bozuklukları riskinde artışla ilişkilendirildiği tespit edildi.
  • Araştırmada öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve türleri arasında sonuçlar açısından fark görülmedi.
  • Çalışma Journal of Affective Disorders dergisinde yayımlandı.

Çin'deki Fudan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma, kahve tüketiminin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dair önemli bulgular ortaya koydu. Daha önceki araştırmalarda netlik kazanmayan sonuçları derinleştirmeyi amaçlayan ekip, kahvenin anksiyete ve depresyon riskini azaltıp azaltmadığını inceledi.

Günde 2-3 fincan kahve tüketimi, ruh sağlığı açısından en düşük riskle ilişkilendiriliyor.

YARIM MİLYONA YAKIN KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmada, başlangıçta herhangi bir ruh sağlığı sorunu bulunmayan 461 bin 586 kişinin verileri analiz edildi. Katılımcılar ortalama 13,4 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte bireylerin kendi beyanlarına dayanan kahve tüketim alışkanlıkları ile ilerleyen yıllarda ortaya çıkan sağlık kayıtları karşılaştırıldı.

EN DÜŞÜK RİSK GÜNDE 2-3 FİNCANDA GÖRÜLDÜ

Elde edilen veriler, günde iki ila üç fincan kahve tüketen bireylerin ruh sağlığı sorunları geliştirme riskinin en düşük seviyede olduğunu gösterdi. Kahve tüketmeyenler ile günde üç fincandan fazla içenler arasında ise daha yüksek risk oranları dikkat çekti.

AŞIRI TÜKETİM RİSK OLUŞTURUYOR

Araştırmaya göre, günde beş fincan ve üzeri kahve tüketimi, duygu durum bozuklukları riskinde artışla ilişkilendirildi. Bulgular, kahve tüketiminde aşırıya kaçmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu.

"J EĞRİSİ" İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar, kahve tüketimi ile ruh sağlığı arasındaki ilişkinin"J eğrisi"şeklinde olduğunu belirledi. Bu modele göre, düşük ve yüksek tüketim seviyelerinde risk artarken, orta düzey tüketim en faydalı aralık olarak öne çıkıyor.

KAHVE TÜRÜ FARK YARATMADI

Çalışmada elde edilen sonuçların öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve türleri arasında değişmediği görüldü. Ayrıca kahvenin olumlu etkilerinin erkeklerde kadınlara kıyasla daha belirgin olduğu tespit edildi.

DİĞER FAKTÖRLER DE HESABA KATILDI

Araştırmada yaş, eğitim düzeyi, fiziksel aktivite ve mevcut sağlık durumları gibi birçok değişken dikkate alındı. Bu sayede elde edilen sonuçların doğrudan kahve tüketimiyle ilişkili olma ihtimali güçlendirildi.

NEDENSELLİK KESİNLEŞMİŞ DEĞİL

Buna karşın araştırma, kahvenin doğrudan koruyucu etkisini kesin olarak kanıtlamıyor. Katılımcıların kahve tüketim alışkanlıkları yalnızca çalışmanın başında kaydedildi ve süreç boyunca değişimleri izlenmedi.

GENETİK ANALİZ DE YAPILDI

Araştırmacılar ayrıca kafeini metabolize etme kapasitesine göre genetik farklılıkları da inceledi. Ancak bu genetik varyasyonların sonuçlar üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı görüldü.

OLASI BİYOLOJİK ETKİLER ARAŞTIRILIYOR

Bilim insanlarına göre kahvede bulunan çeşitli biyoaktif bileşenler, beyin üzerinde sakinleştirici ve iltihap karşıtı etkiler oluşturabilir. Bu mekanizmaların stres ve duygu durum bozukluklarına karşı koruyucu rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

RUH SAĞLIĞI İÇİN BASİT BİR DESTEK OLABİLİR

Son yıllarda ruh sağlığı sorunlarının küresel ölçekte artış göstermesi, önleyici yöntemlere olan ihtiyacı artırıyor. Araştırmacılar, günlük iki ila üç fincan kahve tüketiminin milyonlarca insan için basit ama etkili bir destek unsuru olabileceğine dikkat çekiyor.

BİLİMSEL YAYINLA PAYLAŞILDI

Söz konusu çalışma, bilim dünyasının saygın yayınlarından biri olan Journal of Affective Disorders dergisinde yayımlandı.

