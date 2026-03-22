Çin'deki Fudan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma, kahve tüketiminin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dair önemli bulgular ortaya koydu. Daha önceki araştırmalarda netlik kazanmayan sonuçları derinleştirmeyi amaçlayan ekip, kahvenin anksiyete ve depresyon riskini azaltıp azaltmadığını inceledi.

YARIM MİLYONA YAKIN KİŞİ İNCELENDİ Araştırmada, başlangıçta herhangi bir ruh sağlığı sorunu bulunmayan 461 bin 586 kişinin verileri analiz edildi. Katılımcılar ortalama 13,4 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte bireylerin kendi beyanlarına dayanan kahve tüketim alışkanlıkları ile ilerleyen yıllarda ortaya çıkan sağlık kayıtları karşılaştırıldı.

Elde edilen veriler, günde iki ila üç fincan kahve tüketen bireylerin ruh sağlığı sorunları geliştirme riskinin en düşük seviyede olduğunu gösterdi. Kahve tüketmeyenler ile günde üç fincandan fazla içenler arasında ise daha yüksek risk oranları dikkat çekti.

Araştırmaya göre, günde beş fincan ve üzeri kahve tüketimi, duygu durum bozuklukları riskinde artışla ilişkilendirildi. Bulgular, kahve tüketiminde aşırıya kaçmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu.