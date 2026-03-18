Edirne’de feci kaza: TIR’a çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti

Edirne’nin Keşan ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında kapalı kasa kamyonetin seyir halindeki TIR’a arkadan çarpması sonucu Pakistan uyruklu Masawood Ur Rehman (25) ve Muhammad Taimoor (31) hayatını kaybetti, Türk vatandaşı T.Y. (17) ise yaralandı. Keşan-Malkara kara yolunda meydana gelen kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki yabancı uyruklu genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Edirne’de feci kaza: TIR’a çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti
  • Edirne'nin Keşan ilçesinde kapalı kasa kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu Pakistan uyruklu Masawood Ur Rehman ve Muhammad Taimoor hayatını kaybetti.
  • Kaza Keşan-Malkara kara yolunun 6'ncı kilometresinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
  • Kazada yaralanan Türk uyruklu T.Y. Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
  • TIR sürücüsü Ö.K. kazadan yara almadan kurtuldu ve ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
  • Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kapalı kasa kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada Pakistan uyruklu 2 kişi öldü, Türk vatandaşı 1 kişi de yaralandı.

Keşan'da korkunç gece! TIR'a arkadan çarpan kamyonette 2 can kaybı


FECİ KAZADA CAN PAZARI

Kaza, saat 23.00 sıralarında Keşan-Malkara kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan Malkara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AOG 678 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Ö.K. (50) yönetimindeki 20 ASZ 945 çekici ve 34 FIY 623 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan Pakistan uyruklu Masawood Ur Rehman ve Muhammad Taimoor ile Türk uyruklu T.Y. yaralandı.

Edirne’de feci kaza: TIR’a çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti-2

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan ve yol kenarında duran kamyonet, şarampole devrilmemesi için halatla itfaiye aracına bağlandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne’de feci kaza: TIR’a çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti-3

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ
Durumu ağır olan Masawood Ur Rehman ve Muhammad Taimoor doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için hastane morguna konuldu. Tedavisi süren T.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Ö.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Edirne’de feci kaza: TIR’a çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti-4

