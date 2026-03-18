Edirne'nin Keşan ilçesinde kapalı kasa kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu Pakistan uyruklu Masawood Ur Rehman ve Muhammad Taimoor hayatını kaybetti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kapalı kasa kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada Pakistan uyruklu 2 kişi öldü, Türk vatandaşı 1 kişi de yaralandı. Keşan'da korkunç gece! TIR'a arkadan çarpan kamyonette 2 can kaybı

Edirne'de TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'ya aittir.) FECİ KAZADA CAN PAZARI Kaza, saat 23.00 sıralarında Keşan-Malkara kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan Malkara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AOG 678 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Ö.K. (50) yönetimindeki 20 ASZ 945 çekici ve 34 FIY 623 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan Pakistan uyruklu Masawood Ur Rehman ve Muhammad Taimoor ile Türk uyruklu T.Y. yaralandı.







EKİPLER SEFERBER OLDU İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan ve yol kenarında duran kamyonet, şarampole devrilmemesi için halatla itfaiye aracına bağlandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

