Üsküdar'da iki İETT otobüsü, otobüs durağında çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.Son dakika: Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı
ŞANS ESERİ CAN KAYBI YAŞANMADI
Kaza, saat 09.50 sıralarında Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolcu indirmek için otobüse durağına yanaşan 34 HO 3891 plakalı İETT otobüsü, o esnada durakta yolcu indiren 34 HO 3010 plakalı İETT otobüsüne henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı.
CAMLAR PATLADI BÜYÜK HASAR OLUŞTU
Çarpmanın etkisiyle her iki otobüsünde camları patlarken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kazanın sebebine ilişkin inceleme başlattı.