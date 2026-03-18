Kapatılan yollara bağlanan tüm sokak ve caddelerde de araç geçişine izin verilmeyecek.

Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri alternatif güzergah olarak ulaşıma açık tutulacak.

Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Şehzadebaşı, Vezneciler caddeleri ile Atatürk Bulvarı bugün saat 16.00'dan itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kapsamlı trafik düzenlemesine gidiliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla belirli güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Saraçhane Meydanı çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda yol trafiğe kapatılıyor.

KAPANACAK YOLLAR AÇIKLANDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, bugün saat 16.00 itibarıyla çok sayıda ana arter ve bu yollara bağlanan cadde ile sokaklar kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

Kapatılacak yollar arasında Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı yer alıyor. Bu güzergâhlara çıkan tüm bağlantı yollarında da aynı uygulama geçerli olacak.