İstanbul Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatılacak! Alternatif güzergahlara neler?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Saraçhane ve çevresinde uygulanacak trafik düzenlemesini duyurdu. Bugün saat 16.00 itibarıyla Fatih’te Fevzipaşa, Atatürk Bulvarı ve Macar Kardeşler başta olmak üzere çok sayıda ana arter trafiğe kapatılacak. İşte Saraçhane’de kapanacak yolların tam listesi ve sürücüler için açık tutulacak alternatif güzergahlar.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih ilçesinde Saraçhane Meydanı ve çevresinde güvenlik tedbirleri kapsamında kapsamlı trafik düzenlemesi yapıyor.
  • Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Şehzadebaşı, Vezneciler caddeleri ile Atatürk Bulvarı bugün saat 16.00'dan itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılacak.
  • Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri alternatif güzergah olarak ulaşıma açık tutulacak.
  • Kapatılan yollara bağlanan tüm sokak ve caddelerde de araç geçişine izin verilmeyecek.
  • Merkez akslarda trafik yoğunluğunun artması bekleniyor ve sürücülere toplu taşıma kullanmaları öneriliyor.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kapsamlı trafik düzenlemesine gidiliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla belirli güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Saraçhane Meydanı çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda yol trafiğe kapatılıyor.

KAPANACAK YOLLAR AÇIKLANDI
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, bugün saat 16.00 itibarıyla çok sayıda ana arter ve bu yollara bağlanan cadde ile sokaklar kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

Kapatılacak yollar arasında Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı yer alıyor. Bu güzergâhlara çıkan tüm bağlantı yollarında da aynı uygulama geçerli olacak.

Fatih’te saat 16.00 itibarıyla başlayacak uygulama öncesi ekipler bölgede hazırlık yaptı.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI
Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif yolları kullanmaları gerektiğini vurguladı. Buna göre, Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri ulaşım için açık tutulacak.

Atatürk Bulvarı ve bağlantı yolları, güvenlik tedbirleri nedeniyle araç geçişine kapatılacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR
Kapanmaların başlamasıyla birlikte özellikle merkez akslarda trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güzergahlarını gözden geçirmeleri ve mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor.

