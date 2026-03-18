İstanbul'un Fatih ilçesinde, Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kapsamlı trafik düzenlemesine gidiliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla belirli güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.
KAPANACAK YOLLAR AÇIKLANDI
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, bugün saat 16.00 itibarıyla çok sayıda ana arter ve bu yollara bağlanan cadde ile sokaklar kademeli olarak trafiğe kapatılacak.
Kapatılacak yollar arasında Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı yer alıyor. Bu güzergâhlara çıkan tüm bağlantı yollarında da aynı uygulama geçerli olacak.
SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI
Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif yolları kullanmaları gerektiğini vurguladı. Buna göre, Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri ulaşım için açık tutulacak.
TRAFİK YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR
Kapanmaların başlamasıyla birlikte özellikle merkez akslarda trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güzergahlarını gözden geçirmeleri ve mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor.