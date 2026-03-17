Yaklaşık 3.000 dolarlık gen dizileme işleminin ardından Conyngham, sahip olduğu veri bilimi ve makine öğrenimi deneyimiyle tümör verilerini analiz etti. Amaç kanseri tetikleyen mutasyonları belirlemek ve buna özel bir tedavi geliştirmekti. Bu çalışmalar sonucunda yalnızca Rosie'ye özel bir mRNA kanser aşısının taslağı ortaya çıktı.

Tedavi sonrası Rosie'nin tümörlerinde belirgin küçülme gözlendi ve tenis topu büyüklüğündeki tümör yarı yarıya küçüldü.

Uzman gözetiminde deneysel tedavi uygulandı

Projeyi hayata geçirmek için üniversite araştırmacılarıyla iş birliği yapıldı. Ancak süreçte etik onaylar ve yasal prosedürler en büyük zorluklardan biri oldu. Aylar süren başvuruların ardından gerekli izinler alındı ve aşı üretimi tamamlandı. Deneysel tedavi veteriner uzmanların gözetiminde uygulanmaya başlandı.

Tümörler belirgin şekilde küçüldü

Rosie'ye uygulanan aşı sonrası tümörlerde belirgin küçülme gözlendi. Özellikle tenis topu büyüklüğündeki bir tümörün yarı yarıya küçülmesi dikkat çekti. Köpeğin genel sağlık durumu, enerjisi ve yaşam kalitesi de gözle görülür şekilde iyileşti.Tedavi hâlâ devam ederken, bu gelişme hem veteriner tıbbı hem de insan kanser tedavileri için umut verici bir örnek olarak görülüyor.