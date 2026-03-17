Yapay zekayla geliştirilen aşı tümörü küçülttü: ChatGPT ile köpeğini kurtardı

Avustralyalı teknoloji uzmanı Paul Conyngham ölmek üzere olan köpeği Rosie için ChatGPT ve DNA dizileme kullanarak özel bir mRNA kanser aşısı geliştirdi. Tedavi sonrası Rosie'nin tümörlerinde belirgin küçülme gözlendi ve tenis topu büyüklüğündeki tümör yarı yarıya küçüldü.

  • Avustralyalı teknoloji girişimcisi Paul Conyngham, mast hücreli tümör teşhisi konan 8 yaşındaki köpeği Rosie için ChatGPT yardımıyla kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı geliştirdi.
  • Conyngham, 3.000 dolar maliyetli gen dizileme işlemiyle Rosie'nin DNA'sını analiz ederek tümörün yapısını ve mutasyonlarını belirledi.
  • Üniversite araştırmacılarıyla iş birliği yapılarak üretilen deneysel aşı, veteriner uzmanların gözetiminde Rosie'ye uygulandı.
  • Tedavi sonrası Rosie'nin tümörlerinde belirgin küçülme gözlendi ve tenis topu büyüklüğündeki tümör yarı yarıya küçüldü.
  • Ameliyat ve kemoterapinin başarısız olduğu Rosie'ye sadece birkaç ay ömür biçilmişti.

Yapay zekâ artık sadece metin yazmıyor hayat kurtarmaya da aday. Avustralya'da bir teknoloji girişimcisi ölümcül kanser teşhisi konan köpeğini kurtarmak için ChatGPT'den destek alarak kişiselleştirilmiş bir aşı geliştirme sürecine öncülük etti. Ortaya çıkan sonuç ise hem bilim dünyasını hem de hayvanseverleri şaşırttı.

Paul Conyngham, mast hücreli tümör teşhisi konan 8 yaşındaki köpeği Rosie için ChatGPT yardımıyla kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı geliştirdi.

Sadece birkaç ay ömrü kalmıştı

NY Post'ta yer alan habere göre Avustralyalı teknoloji girişimcisi Paul Conyngham'ın 8 yaşındaki köpeği Rosie'ye mast hücreli tümör teşhisi konduğunda veterinerler yalnızca birkaç ay ömrü kaldığını söyledi. Daha önce denenen ameliyat ve kemoterapiler ise yüksek maliyetine rağmen yeterli faydayı sağlamadı. Bunun üzerine Conyngham alışılmış yöntemlerin dışına çıkarak çözümü yapay zekâda aradı.

Conyngham Rosie'nin DNA'sını analiz ederek tümörün yapısını ve mutasyonlarını belirledi.

Yapay zeka ile Rosie'nin DNA'sını analiz etti

Conyngham, ChatGPT'den köpeğinin kanserine yönelik olası tedavi seçeneklerini analiz etmesini istedi. Öneriler arasında öne çıkan immünoterapi yaklaşımını temel aldı ve bir adım ileri giderek Rosie'nin DNA'sını analiz ettirmeye karar verdi. Bu süreçte genetik veriler tümörün yapısını ve mutasyonlarını anlamak için kullanıldı.

Üniversite araştırmacılarıyla iş birliği yapılarak üretilen deneysel aşı veteriner uzmanların gözetiminde Rosie'ye uygulandı.

Kanser aşısı taslağı ortaya çıktı

Yaklaşık 3.000 dolarlık gen dizileme işleminin ardından Conyngham, sahip olduğu veri bilimi ve makine öğrenimi deneyimiyle tümör verilerini analiz etti. Amaç kanseri tetikleyen mutasyonları belirlemek ve buna özel bir tedavi geliştirmekti. Bu çalışmalar sonucunda yalnızca Rosie'ye özel bir mRNA kanser aşısının taslağı ortaya çıktı.

Tedavi sonrası Rosie'nin tümörlerinde belirgin küçülme gözlendi ve tenis topu büyüklüğündeki tümör yarı yarıya küçüldü.

Uzman gözetiminde deneysel tedavi uygulandı

Projeyi hayata geçirmek için üniversite araştırmacılarıyla iş birliği yapıldı. Ancak süreçte etik onaylar ve yasal prosedürler en büyük zorluklardan biri oldu. Aylar süren başvuruların ardından gerekli izinler alındı ve aşı üretimi tamamlandı. Deneysel tedavi veteriner uzmanların gözetiminde uygulanmaya başlandı.

Tümörler belirgin şekilde küçüldü

Rosie'ye uygulanan aşı sonrası tümörlerde belirgin küçülme gözlendi. Özellikle tenis topu büyüklüğündeki bir tümörün yarı yarıya küçülmesi dikkat çekti. Köpeğin genel sağlık durumu, enerjisi ve yaşam kalitesi de gözle görülür şekilde iyileşti.Tedavi hâlâ devam ederken, bu gelişme hem veteriner tıbbı hem de insan kanser tedavileri için umut verici bir örnek olarak görülüyor.

