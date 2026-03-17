Yapay zekâ artık sadece metin yazmıyor hayat kurtarmaya da aday. Avustralya'da bir teknoloji girişimcisi ölümcül kanser teşhisi konan köpeğini kurtarmak için ChatGPT'den destek alarak kişiselleştirilmiş bir aşı geliştirme sürecine öncülük etti. Ortaya çıkan sonuç ise hem bilim dünyasını hem de hayvanseverleri şaşırttı.
Sadece birkaç ay ömrü kalmıştı
NY Post'ta yer alan habere göre Avustralyalı teknoloji girişimcisi Paul Conyngham'ın 8 yaşındaki köpeği Rosie'ye mast hücreli tümör teşhisi konduğunda veterinerler yalnızca birkaç ay ömrü kaldığını söyledi. Daha önce denenen ameliyat ve kemoterapiler ise yüksek maliyetine rağmen yeterli faydayı sağlamadı. Bunun üzerine Conyngham alışılmış yöntemlerin dışına çıkarak çözümü yapay zekâda aradı.
Yapay zeka ile Rosie'nin DNA'sını analiz etti
Conyngham, ChatGPT'den köpeğinin kanserine yönelik olası tedavi seçeneklerini analiz etmesini istedi. Öneriler arasında öne çıkan immünoterapi yaklaşımını temel aldı ve bir adım ileri giderek Rosie'nin DNA'sını analiz ettirmeye karar verdi. Bu süreçte genetik veriler tümörün yapısını ve mutasyonlarını anlamak için kullanıldı.
Kanser aşısı taslağı ortaya çıktı
Yaklaşık 3.000 dolarlık gen dizileme işleminin ardından Conyngham, sahip olduğu veri bilimi ve makine öğrenimi deneyimiyle tümör verilerini analiz etti. Amaç kanseri tetikleyen mutasyonları belirlemek ve buna özel bir tedavi geliştirmekti. Bu çalışmalar sonucunda yalnızca Rosie'ye özel bir mRNA kanser aşısının taslağı ortaya çıktı.
Uzman gözetiminde deneysel tedavi uygulandı
Projeyi hayata geçirmek için üniversite araştırmacılarıyla iş birliği yapıldı. Ancak süreçte etik onaylar ve yasal prosedürler en büyük zorluklardan biri oldu. Aylar süren başvuruların ardından gerekli izinler alındı ve aşı üretimi tamamlandı. Deneysel tedavi veteriner uzmanların gözetiminde uygulanmaya başlandı.
Tümörler belirgin şekilde küçüldü
Rosie'ye uygulanan aşı sonrası tümörlerde belirgin küçülme gözlendi. Özellikle tenis topu büyüklüğündeki bir tümörün yarı yarıya küçülmesi dikkat çekti. Köpeğin genel sağlık durumu, enerjisi ve yaşam kalitesi de gözle görülür şekilde iyileşti.Tedavi hâlâ devam ederken, bu gelişme hem veteriner tıbbı hem de insan kanser tedavileri için umut verici bir örnek olarak görülüyor.