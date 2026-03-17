Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 motosikletli hayatını kaybederken, yaralandığı belirlenen 1 sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Bunun üzerine arkadan gelen 3 aracın daha karıştığı zincirleme kaza oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.