Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda ölümlü kaza: Alkollü 2 şoför gözaltına alındı

Eyüpsultan 5. Levent Mevkii’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Arkadan gelen 3 aracın daha karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan kontrollerde, kazaya karışan ve alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 motosikletli hayatını kaybederken, yaralandığı belirlenen 1 sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Kaza, saat 18.10 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan 5.Levent Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MJB 892 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halindeki motosiklete çarptı.

Bunun üzerine arkadan gelen 3 aracın daha karıştığı zincirleme kaza oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde, kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

