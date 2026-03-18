Pijamayla evden çıkan kadın ayrıldığı sevgilisinin evine ateş etti: Pompalıyla kamerada!

İstanbul Sultangazi'de pijamasıyla evden çıkan 42 yaşındaki kadın, ayrıldığı sevgilisinin evine pompalı tüfekle 5 el ateş açtı. Alacak meselesi nedeniyle gerçekleştiği öğrenilen saldırının ardından yakalanarak tutuklanan şüphelinin, elinde silahla asansöre bindiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pijamayla evden çıkan kadın ayrıldığı sevgilisinin evine ateş etti: Pompalıyla kamerada!
  • İstanbul Sultangazi'de Yağmur A., eski sevgilisi C.G.'nin evine pompalı tüfekle ateş açtı.
  • Olay Uğur Mumcu Mahallesi'nde 14 Mart'ta gece saatlerinde meydana geldi.
  • Eve 5 adet pompalı kartuş izi tespit edildi ve saldırıyı Yağmur A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi.
  • Yağmur A. gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
  • Güvenlik kamerası görüntüleri, Yağmur A.'nın saldırı öncesi pijamayla evinden çıktığını gösterdi.

İstanbul Sultangazi'de Yağmur A. (42) bir süre önce ayrıldığı sevgilisi C.G.'nin evine pompalı tüfekle 5 el ateş açtı.

Pijamayla çıkıp eski sevgilisinin evine kurşun yağdırdı: Tutuklandı

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde 14 Mart'ta gece saatlarinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi C.G.'nin evine silahla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

ultangazi'de ayrıldığı sevgilisinin evine pompalı tüfekle ateş eden kadın tutuklandı

Ekiplerin incelemesinde eve 5 adet pompalı kartuş izi olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı Yağmur A.(42)'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Yağmur A. evinde operasyonla gözaltına alındı.

Pijamayla evden çıkan kadın ayrıldığı sevgilisinin evine ateş etti: Pompalıyla kamerada!-3

Yağmur A.'nın pompalıyla evine ateş ettiği C.G. ile sevgili oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen Yağmur A. tutuklandı. Öte yandan ikilinin arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Yağmur A'nın saldırı öncesi evinden pompalı tüfekle çıkıp, pijamayla C.G.'nin evine gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

