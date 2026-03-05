Tek başına yaşama, aile ve arkadaşları ayda birden az görme ve haftada en az bir sosyal aktiviteye katılmama durumlarından en az ikisine sahip kişiler sosyal olarak izole kabul edildi.

Sosyal izolasyon yaşayan hem kadın hem de erkeklerde mesane kanseri riskinin arttığı gözlemlendi.

Sosyal olarak izole kadınlarda meme, akciğer, rahim, yumurtalık ve mide kanseri riski artarken, sosyal ortamlara nadiren katılan kadınlarda mide kanseri riski yüzde 84 daha yüksek çıktı.

Bilim insanları sosyal ilişkilerin yalnızca ruh sağlığını değil, fiziksel sağlığı da doğrudan etkileyebileceğini uzun süredir vurguluyor. Son yayımlanan geniş kapsamlı bir araştırma, sosyal izolasyonun özellikle kadınlarda bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Takip süresi boyunca toplam 38.103 kişiye kanser teşhisi konuldu. Araştırmacılar analiz sırasında sigara kullanımı, mevcut sağlık sorunları ve ruh sağlığı gibi kanser riskini etkileyebilecek faktörleri de dikkate aldı.

Araştırma kapsamında Birleşik Krallık Biyobankası'nda yer alan 38 ile 73 yaş arasındaki 354.537 yetişkinin verileri incelendi. Çalışmanın başlangıcında katılımcıların hiçbirinde kanser bulunmuyordu. Araştırmacılar bu kişileri yaklaşık 12 yıl boyunca takip etti.

Sosyal izolasyon nasıl ölçüldü?

Mail Online'da yer alan habere göre katılımcıların sosyal hayatlarını değerlendirmek için bir anket uygulandı. Ankette kaç kişiyle birlikte yaşadıkları, aile ve arkadaşlarıyla ne sıklıkla görüştükleri ve haftada en az bir sosyal aktiviteye katılıp katılmadıkları soruldu.

Tek başına yaşamak, aile veya arkadaşları ayda bir kereden az görmek ve haftada en az bir sosyal aktiviteye katılmamak gibi durumlara puan verildi. En az iki puan alan kişiler sosyal olarak izole kabul edildi. Bu grup katılımcıların yaklaşık yüzde 6'sını oluşturdu.