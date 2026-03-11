Belirli rüya temaları dikkat çekiyor
Araştırmacılar bazı rüya kalıplarının daha sık ortaya çıktığını söylüyor. Özellikle rüyada saldırıya uğrama, tehdit edilme veya yabancı kişilerle karşılaşma gibi sahneler dikkat çekiyor. Bazı çalışmalar ise hastalık öncesinde böcekler, kurtçuklar veya yılan ısırıkları gibi sembollerin görüldüğünü bildiriyor. Uzmanlara göre bu tür imgeler, beynin vücuttaki rahatsızlığı metaforik şekilde yansıtması olabilir.
Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uyku konusunda uzmanlaşmış psikolog Profesör Patrick McNamara, "Beyin, fizyolojik sistemlerimizi dengede tutmak için vücudun iç organlarından gelen sinyalleri sürekli olarak izler." diyor.