Rüyalar genellikle stresin ve bilinçaltının bir yansıması olarak görülür. Ancak bazı uzmanlara göre özellikle yoğun ve rahatsız edici rüyalar henüz belirtiler ortaya çıkmadan önce vücutta gelişen bir hastalığın erken sinyallerini gösterebilir. Araştırmacılar beynin uyku sırasında vücuttaki küçük biyolojik değişimleri algılayarak bunları rüyalara yansıtabileceğini düşünüyor.