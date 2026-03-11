CANLI YAYIN
Sık tekrarlıyorsa dikkat: Kabuslar aslında birer sağlık raporu mu?

Bazı rüyaların Parkinson, kanser veya grip gibi hastalıkların henüz belirtileri ortaya çıkmadan önce vücuttaki ilk değişimlere işaret edebileceği düşünülüyor. Araştırmalar rüyaların bazen vücudun erken uyarı sinyallerini yansıtarak yaklaşan sağlık sorunlarına dair ipuçları verebildiğini ortaya koyuyor.

Rüyalar genellikle stresin ve bilinçaltının bir yansıması olarak görülür. Ancak bazı uzmanlara göre özellikle yoğun ve rahatsız edici rüyalar henüz belirtiler ortaya çıkmadan önce vücutta gelişen bir hastalığın erken sinyallerini gösterebilir. Araştırmacılar beynin uyku sırasında vücuttaki küçük biyolojik değişimleri algılayarak bunları rüyalara yansıtabileceğini düşünüyor.

Garip ve yoğun rüyalar erken bir sinyal olabilir

Uzmanlara göre bazı alışılmadık, yoğun veya rahatsız edici rüyalar yalnızca stresin sonucu olmayabilir. Psikologlar bu tür rüyaların bazen henüz fiziksel belirtiler ortaya çıkmadan önce vücutta gelişen bir hastalığın erken uyarı işareti olabileceğini belirtiyor.

  • Bu rüyalar "prodromal rüyalar" olarak adlandırılıyor ve hastalığın başlangıç evresindeki biyolojik değişimlerin beyin tarafından algılanmasıyla ortaya çıkabileceği düşünülüyor.
Beyin REM uykusunda vücudu tarıyor

Daily Mail'de yer alan habere göre rüyaların en yoğun yaşandığı REM uykusu sırasında beynin vücuttan gelen iç sinyalleri işlediği biliniyor.Uzmanlara göre beyin iç organlardan gelen küçük değişiklikleri fark ederek bunları sembolik görüntüler şeklinde rüyalara dönüştürebiliyor. Özellikle tehdit algısıyla ilişkili beyin bölgeleri bu süreçte aktif rol oynuyor ve vücutta henüz fark edilmeyen bir rahatsızlığı sembolik sahnelerle yansıtabiliyor.

Araştırmalar nörolojik hastalıklarla bağlantı gösteriyor

Bilimsel çalışmalar özellikle Parkinson hastalığı ve demans gibi nörolojik rahatsızlıklarda rüyalarla bağlantı olabileceğini ortaya koyuyor. Örneğin REM uykusu davranış bozukluğu yaşayan kişiler üzerinde yapılan bir araştırmada katılımcıların büyük bölümüne yıllar içinde Parkinson veya demans teşhisi konuldu.Bu durum rüya değişimlerinin bazı hastalıkların erken işaretlerinden biri olabileceği fikrini güçlendiriyor.

Belirli rüya temaları dikkat çekiyor

Araştırmacılar bazı rüya kalıplarının daha sık ortaya çıktığını söylüyor. Özellikle rüyada saldırıya uğrama, tehdit edilme veya yabancı kişilerle karşılaşma gibi sahneler dikkat çekiyor. Bazı çalışmalar ise hastalık öncesinde böcekler, kurtçuklar veya yılan ısırıkları gibi sembollerin görüldüğünü bildiriyor. Uzmanlara göre bu tür imgeler, beynin vücuttaki rahatsızlığı metaforik şekilde yansıtması olabilir.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uyku konusunda uzmanlaşmış psikolog Profesör Patrick McNamara, "Beyin, fizyolojik sistemlerimizi dengede tutmak için vücudun iç organlarından gelen sinyalleri sürekli olarak izler." diyor.

Bilim insanları daha fazla araştırma gerektiğini söylüyor

Uzmanlar rüyaların hastalıkları önceden haber verdiği fikrinin henüz kesin olarak kanıtlanmadığını vurguluyor. Bununla birlikte rüyaların gelecekte sağlık takibinde kullanılabilecek yeni bir alan oluşturabileceği düşünülüyor. Örneğin rüya değişimlerinin ruh sağlığı krizlerini veya bazı hastalıkları erken fark etmeye yardımcı olabileceği ihtimali üzerinde çalışmalar yapılması planlanıyor.

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.

