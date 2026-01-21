Yeni bir araştırma kambur balinaların şarkı söylerken yanlarındaki bir başka balinanın sesine tepki verdiğinde kendi şarkılarının tonunu değiştirdiğini ortaya koydu. Bu durum balina şarkılarının memeliler arasında en karmaşık vokal kalıplardan biri olduğunu gösteriyor ve bu alandaki anlayışa yeni bir boyut kazandırıyor.
Kambur balinalar sesi dikkatle dinliyor
Buffalo Üniversitesi'nden Dr. Eduardo Mercado III, balinaların birbirlerini şarkı söylerken görmezden geldiği düşüncesinin artık yanlış olduğunu belirtiyor. Bulgular balinaların şarkılarını partnerlerinin sesine göre ayarlayabildiğini ve bunun bilinçli bir tepki olduğunu gösteriyor.
Vokal esneklik ve karmaşıklık
Mercado, balinaların sesli etkileşimlerinin yunuslar veya diğer memelilerde gözlemlenenden çok daha karmaşık olduğunu vurguluyor. Bir şarkı partnerine tepki verip tonu değiştirmek, yüksek düzeyde zihinsel ve vokal esneklik gerektiriyor. İnsanlar ve balinalar bu yeteneği paylaşan nadir memeliler arasında yer alıyor.
Bağlama göre ton ayarlaması
Kambur balinalar yanlarındaki şarkıcının nasıl ses çıkardığına göre şarkılarındaki bazı notaları yukarı veya aşağı kaydırabiliyor. Mercado, bu davranışı "caz müzisyenlerinin birlikte çalarken birbirlerine tepki vermesi"ne benzetiyor ve bunun memeliler arasında nadir görüldüğünü belirtiyor.
İki nedene dayanıyor
Araştırmayı yürüten Dr. Julia Hyland Bruno bu tür ses dinamiklerinin balinaların sosyal ilişkilerini ve çevreyi nasıl algıladıklarını anlamamıza yardımcı olabileceğini söylüyor. Memeliler genellikle iki nedenle topluca ses çıkarır: güçlerini göstermek veya grup üyeliğini pekiştirmek. Ancak kambur balinalar bu durumdan farklı olarak diğerlerinin şarkısına göre kendi tonlarını değiştiriyor.
Araştırma için öncü bir bulgu
Balinaların diğer şarkıcıların seslerine neden tepki verdiği hâlen tam olarak anlaşılamamıştır. Dr. Mercado, mevcut bulgunun bir başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak artık balinaların duyduklarına göre şarkılarını ayarlayabildiğini bildiğimizi ve bundan sonraki adımın bu davranışın arkasındaki nedenleri araştırmak olduğunu belirtiyor.