CANLI YAYIN
Geri

Okyanus derinliklerinde koro: Balinalar tıpkı bizim gibi dinliyor

Kambur balinalar sadece şarkı söylemekle kalmıyor yanlarındaki bir diğer balinanın sesine tepki vererek şarkılarının tonunu değiştiriyorlar. Bu keşif canlılar arası iletişimde beklenmedik bir zeka ve esnekliğe ışık tutuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Okyanus derinliklerinde koro: Balinalar tıpkı bizim gibi dinliyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Buffalo Üniversitesi'nden Dr. Eduardo Mercado III'ün yürüttüğü araştırma, kambur balinaların yanlarındaki başka bir balinanın sesine tepki vererek kendi şarkılarının tonunu değiştirdiğini ortaya koydu.
  • Kambur balinalar yanlarındaki şarkıcının ses çıkarma şekline göre şarkılarındaki notaları yukarı veya aşağı kaydırabiliyor ve bu yetenek insanlarla paylaşılan nadir bir özellik olarak öne çıkıyor.
  • Dr. Eduardo Mercado III, balinaların sesli etkileşimlerinin yunuslar veya diğer memelilerde gözlemlenenden çok daha karmaşık olduğunu ve yüksek düzeyde zihinsel esneklik gerektirdiğini belirtiyor.
  • Dr. Julia Hyland Bruno, bu ses dinamiklerinin balinaların sosyal ilişkilerini ve çevreyi nasıl algıladıklarını anlamaya yardımcı olabileceğini ifade ediyor.
  • Balinaların diğer şarkıcıların seslerine neden tepki verdiği henüz tam olarak anlaşılamamış durumda.

Yeni bir araştırma kambur balinaların şarkı söylerken yanlarındaki bir başka balinanın sesine tepki verdiğinde kendi şarkılarının tonunu değiştirdiğini ortaya koydu. Bu durum balina şarkılarının memeliler arasında en karmaşık vokal kalıplardan biri olduğunu gösteriyor ve bu alandaki anlayışa yeni bir boyut kazandırıyor.

Kambur balinalar sesi dikkatle dinliyor.

Kambur balinalar sesi dikkatle dinliyor

Buffalo Üniversitesi'nden Dr. Eduardo Mercado III, balinaların birbirlerini şarkı söylerken görmezden geldiği düşüncesinin artık yanlış olduğunu belirtiyor. Bulgular balinaların şarkılarını partnerlerinin sesine göre ayarlayabildiğini ve bunun bilinçli bir tepki olduğunu gösteriyor.

Balinaların sesli etkileşimleri yunuslar veya diğer memelilerde gözlemlenenden çok daha karmaşık.

Vokal esneklik ve karmaşıklık

Mercado, balinaların sesli etkileşimlerinin yunuslar veya diğer memelilerde gözlemlenenden çok daha karmaşık olduğunu vurguluyor. Bir şarkı partnerine tepki verip tonu değiştirmek, yüksek düzeyde zihinsel ve vokal esneklik gerektiriyor. İnsanlar ve balinalar bu yeteneği paylaşan nadir memeliler arasında yer alıyor.

Balinalar yanlarındaki şarkıcının nasıl ses çıkardığına göre şarkılarındaki bazı notaları değiştirebiliyor.

Bağlama göre ton ayarlaması

Kambur balinalar yanlarındaki şarkıcının nasıl ses çıkardığına göre şarkılarındaki bazı notaları yukarı veya aşağı kaydırabiliyor. Mercado, bu davranışı "caz müzisyenlerinin birlikte çalarken birbirlerine tepki vermesi"ne benzetiyor ve bunun memeliler arasında nadir görüldüğünü belirtiyor.

Okyanus derinliklerinde koro: Balinalar tıpkı bizim gibi dinliyor-5

İki nedene dayanıyor

Araştırmayı yürüten Dr. Julia Hyland Bruno bu tür ses dinamiklerinin balinaların sosyal ilişkilerini ve çevreyi nasıl algıladıklarını anlamamıza yardımcı olabileceğini söylüyor. Memeliler genellikle iki nedenle topluca ses çıkarır: güçlerini göstermek veya grup üyeliğini pekiştirmek. Ancak kambur balinalar bu durumdan farklı olarak diğerlerinin şarkısına göre kendi tonlarını değiştiriyor.

Piyano çalan rakundan bahçe fırçası kullanan ineğe... Doğa kural tanımıyorPiyano çalan rakundan bahçe fırçası kullanan ineğe... Doğa kural tanımıyor
Balinaların diğer şarkıcıların seslerine neden tepki verdiği henüz tam olarak anlaşılamamış durumda.

Araştırma için öncü bir bulgu

Balinaların diğer şarkıcıların seslerine neden tepki verdiği hâlen tam olarak anlaşılamamıştır. Dr. Mercado, mevcut bulgunun bir başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak artık balinaların duyduklarına göre şarkılarını ayarlayabildiğini bildiğimizi ve bundan sonraki adımın bu davranışın arkasındaki nedenleri araştırmak olduğunu belirtiyor.

-196 dereceden hayata döndü: Dondurulan beyin dokusu yeniden çalıştı-196 dereceden hayata döndü: Dondurulan beyin dokusu yeniden çalıştı
Günün Manşetleri

Tüm Manşetler