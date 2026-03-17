CANLI YAYIN
Geri

18 Mart resmi tatil mi? Devlet daireleri, banka, hastane çalışma durumu

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Türkiye genelinde anma programları düzenlenirken vatandaşlar 18 Mart 2026 resmi tatil takvimini sorguluyor. Peki 18 Mart'ta kamu kurumları ve özel sektör çalışıyor mu? İşte çarşamba günü bankaların, devlet dairelerinin ve ulaşımın son durumu.

Giriş Tarihi:
18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü Türkiye'de Resmi Tatil Olarak Kabul Edilmiyor. Bu Nedenle 2026 Yılında Çarşamba Gününe Denk Gelen 18 Mart'ta,...

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmiyor.Bu nedenle 2026 yılında çarşamba gününe denk gelen 18 Mart'ta, kamu ve özel sektörde çalışma düzeni normal şekilde devam edecek. Yurt genelinde düzenlenecek anma programları ise resmi takvimde herhangi bir değişikliğe neden olmayacak.

Kurumlar Açık Mı Hizmetler Devam Edecek Mi? Resmi Tatil Statüsünde Bulunmayan Bu Özel Günde, Günlük Yaşamın İşleyişinde Bir Aksama Beklenmiyor. Buna Göre;...

KURUMLAR AÇIK MI HİZMETLER DEVAM EDECEK Mİ?

Resmi tatil statüsünde bulunmayan bu özel günde, günlük yaşamın işleyişinde bir aksama beklenmiyor.

Buna göre;

📌Bankalar normal çalışma saatlerinde hizmet verecek

📌Noterler açık olacak

📌PTT şubeleri faaliyetlerini sürdürecek

📌Tüm kamu kurumları standart mesai düzeninde çalışacak

📌Anma etkinlikleri, kurumların hizmet akışını etkilemeyecek.

Toplu Taşımada Ücretsiz Uygulama Var Mı? 18 Mart'ın Resmi Tatil Olmaması Nedeniyle Toplu Taşıma Hizmetlerinde De Herhangi Bir Değişiklik Söz Konusu Değil...

TOPLU TAŞIMADA ÜCRETSİZ UYGULAMA VAR MI?

18 Mart'ın resmi tatil olmaması nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinde de herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde;

📍Otobüs

📍Metro

📍Metrobüs

📍Marmaray seferleri normal tarifeyle devam edecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması yapılmayacak.

En Çok Sorulan Sorular Ve Yanıtları 18 Mart Resmi Tatil Mi? Hayır. 18 Mart, Resmi Tatil Kapsamında Yer Almaz. Kamu Kurumları, Okullar Ve Özel Sektör Normal...

EN ÇOK SORULAN SORULAR VE YANITLARI

18 Mart resmi tatil mi?
Hayır. 18 Mart, resmi tatil kapsamında yer almaz. Kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal şekilde çalışır.

Resmi tatil olmayan özel günlerde yarım gün tatil olur mu?
Genel uygulamada hayır. Ancak bazı illerde, yerel yönetimlerin kararıyla okullarda yarım gün uygulaması yapılabilir. Bu durum ülke genelinde geçerli değildir.

Bankalar ve devlet daireleri açık mı olur?
Evet. Resmi tatil olmayan günlerde bankalar, noterler, PTT ve tüm kamu kurumları normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam eder.

18 Mart, resmi tatil olmasa da Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle Çanakkale ruhunun yaşatıldığı anlamlı bir gün olarak önemini koruyor.