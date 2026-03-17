EN ÇOK SORULAN SORULAR VE YANITLARI

18 Mart resmi tatil mi?

Hayır. 18 Mart, resmi tatil kapsamında yer almaz. Kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal şekilde çalışır.

Resmi tatil olmayan özel günlerde yarım gün tatil olur mu?

Genel uygulamada hayır. Ancak bazı illerde, yerel yönetimlerin kararıyla okullarda yarım gün uygulaması yapılabilir. Bu durum ülke genelinde geçerli değildir.

Bankalar ve devlet daireleri açık mı olur?

Evet. Resmi tatil olmayan günlerde bankalar, noterler, PTT ve tüm kamu kurumları normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam eder.

18 Mart, resmi tatil olmasa da Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle Çanakkale ruhunun yaşatıldığı anlamlı bir gün olarak önemini koruyor.