Kriyojenik uyku için hala uzun bir yol var

Bilim kurgu filmlerindeki gibi insanların yıllarca dondurulup daha sonra uyandırılması fikri hala çok uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Araştırmacılar bir insan beyninin veya tüm vücudunun bu yöntemle güvenli şekilde saklanıp yeniden çalıştırılmasının önünde ciddi bilimsel engeller bulunduğunu vurguluyor. Ancak elde edilen sonuçlar kriyojenik teknolojiler ve biyolojik doku koruma yöntemleri açısından bilim dünyasının önemli bir eşiğe yaklaştığını gösteriyor.

Haberde kullanılan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.