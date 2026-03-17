Uzmanlar, bu yaklaşımın kısıtlayıcı diyetlerden farklı olarak ölçülülüğü esas aldığını ancak sporcular, çocuklar ve yaşlılar için uygun olmayabileceğini vurguluyor.

Yöntemin uygulanması için açlığı sorgulamak, dikkat dağıtıcıları kaldırmak, yavaş yemek, rahat tok hissini hedeflemek ve besin kalitesine dikkat etmek öneriliyor.

Uzmanlar, bu yaklaşımın duygusal yeme davranışını azaltabildiğini, daha sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları kazandırabildiğini ve uzun vadede sağlıklı yaşamı destekleyebildiğini belirtiyor.

Bu yaşam tarzını benimseyen bireylerin günlük daha az kalori tükettiği, zaman içinde daha az kilo aldığı ve daha düşük vücut kitle indeksine sahip olduğu gözlemleniyor.

Japonya'da yüzyıllardır uygulanan 'hara hachi bu' beslenme felsefesi, yüzde 80 tok hissedildiğinde yemeği bırakmayı ve Konfüçyüs öğretisine dayanan bilinçli beslenmeyi öngörüyor.

Hem kilo kontrolünü desteklediği hem de sağlıklı yaşlanmanın kapısını araladığı belirtilen bu yöntem, katı diyetlerin aksine zorlayıcı kurallar içermiyor. Uzmanlara göre "%80 tokluk" olarak özetlenen bu yaklaşım, modern dünyada giderek daha fazla ilgi görüyor. Peki "hara hachi bu" sofra felsefesi nasıl uygulanır? İşte 7 adımı…

Yüzyıllardır Japonya'da uygulanan ve "hara hachi bu" olarak bilinen beslenme felsefesi, modern dünyada yeniden ilgi görüyor. Temel prensibi oldukça basit: Tıka basa doymadan, yaklaşık yüzde 80 tok hissedildiğinde yemeyi bırakmak. Ancak uzmanlara göre bu yaklaşım, yalnızca porsiyon kontrolünden ibaret değil aynı zamanda farkındalık, ölçülülük ve yemekle sağlıklı bir ilişki kurmayı da içeriyor.

Sadece porsiyon kontrolü değil aynı zamanda farkındalık, ölçülülük ve yemekle sağlıklı bir ilişki kurmayı da kapsar.

KÖKLÜ BİR FELSEFE

Japonya'nın uzun ömürlü nüfusuyla bilinen bölgelerinde yaygın olan bu yaklaşım, Konfüçyüs öğretisine dayanıyor. Hara hachi bu, bireylerin tamamen doyana kadar yemesini değil, vücudun tokluk sinyallerini erken fark ederek yemeyi bırakmasını öneriyor.

Uzmanlara göre bu yöntem katı bir diyet değil aksine, yemek sırasında bilinçli olmayı ve bedenin verdiği sinyalleri anlamayı teşvik eden bir yaşam tarzı.