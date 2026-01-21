Piyano çalan rakundan bahçe fırçası kullanan ineğe... Doğa kural tanımıyor

(İddialara göre Cooper adlı Shih Tzu cinsi köpeğin IQ'su 142 ve blokları şekil ve renge göre sıralayabiliyor | DailyMail)

"Köpek Einstein": IQ'su 142 Olan Cooper

DailyMail'de yer alan habere göre İngiltere'nin Lancashire bölgesinde yaşayan Cooper adlı Shih Tzu cinsi köpek, iddiaya göre 142 IQ seviyesine sahip. Bu rakam onu ortalama bir insandan bile daha zeki yapıyor.

Cooper;

Şekilleri doğru deliklere yerleştirebiliyor

Nesneleri renk ve boyuta göre ayırabiliyor

Sayıları tanıyabiliyor

Komutla karmaşık görevleri yerine getirebiliyor

Sahibi Kirsty Forrester'a göre Cooper, yeni becerileri bir bebekten bile daha hızlı öğreniyor.