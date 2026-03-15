İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Fatih ilçesinde düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle yarın bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre, cenaze programı kapsamında sabah saat 09.00'dan itibaren tören sona erene kadar Fatih'teki bazı cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.
FATİH'TE BAZI CADDE VE SOKAKLAR KAPATILACAK
Bu kapsamda İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak geçici süreyle trafiğe kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ
Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâh olarak Kıztaşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceğini bildirdi.