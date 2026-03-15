Sürücüler için alternatif güzergah olarak Kıztaşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği bildirildi.

Uygulama kapsamında İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi ve Mıhçılar Caddesi'nin de aralarında bulunduğu bazı yollar araç geçişine kapalı olacak.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Fatih ilçesinde düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle yarın bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre, cenaze programı kapsamında sabah saat 09.00'dan itibaren tören sona erene kadar Fatih'teki bazı cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.