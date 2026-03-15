İlber Ortaylı’nın cenazesi nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapatılacak

Prof. Dr. İlber Ortaylı için Fatih’te düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle yarın sabah 09.00’dan itibaren bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücüler için alternatif güzergâh olarak Kıztaşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.

İlber Ortaylı’nın cenazesi nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapatılacak
  • İstanbul'un Fatih ilçesinde, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni nedeniyle yarın bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapanma uygulamasının sabah saat 09.00'da başlayıp tören bitimine kadar süreceğini duyurdu.
  • Uygulama kapsamında İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi ve Mıhçılar Caddesi'nin de aralarında bulunduğu bazı yollar araç geçişine kapalı olacak.
  • Sürücüler için alternatif güzergah olarak Kıztaşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği bildirildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Fatih ilçesinde düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle yarın bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre, cenaze programı kapsamında sabah saat 09.00'dan itibaren tören sona erene kadar Fatih'teki bazı cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

FATİH'TE BAZI CADDE VE SOKAKLAR KAPATILACAK

Bu kapsamda İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâh olarak Kıztaşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceğini bildirdi.

