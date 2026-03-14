Paylaşımların altında birçok kullanıcı genç modelin dikkat çekici yüz hatları ve gözleri hakkında yorum yapıyor. Bazı kullanıcılar "Bence o yeryüzündeki en güzel kız" ifadelerini kullanırken, bazıları da "Ne güzel gözler" şeklinde yorumlar bırakıyor.

Anastasia'nın annesi, kızının fotoğraflarını Temmuz 2015'ten bu yana paylaşmayı sürdürüyor. Paylaşımların başladığı dönemde küçük modelin henüz 4 yaşında olduğu belirtiliyor.

Knyazeva, Rusya'da çeşitli büyük markalar için modellik yapıyor. Genç model, geçtiğimiz yıl ekim ayında lüks çocuk giyim marka koleksiyonunun yüzü olarak seçilmişti.