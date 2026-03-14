Dünyanın en güzel 4 kız çocuğu: Görenler hayran kalıyor

Güzellikleri ve küçük yaşta elde ettikleri şöhretle dikkat çeken bazı çocuk modeller, sosyal medya ve moda dünyasında geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Farklı ülkelerden gelen bu genç isimler, erken yaşta başladıkları kariyerleriyle uluslararası moda kampanyalarında yer alırken, paylaşımlarıyla da milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor.

Daily Mail'in haberine göre 2006 yılında henüz 6 yaşındayken "dünyanın en güzel kızı" olarak anılan Thylane Blondeau evlilik kararıyla yeniden gündeme geldi. İşte güzellikleri ve küçük yaşta yakaladıkları ünle adlarından söz ettiren dünyanın en güzel kız çocukları…

DÜNYANIN EN ÇOK KONUŞULAN 4 GÜZEL KIZ ÇOCUĞU

1) Anastasia Knyazeva

Daily Mail haberine göre Rusya'da yaşayan küçük model Anastasia Knyazeva, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görerek 500 binden fazla takipçiye ulaştı.

Bebeksi yüz hatları ve dikkat çeken mavi gözleriyle tanınan Knyazeva, internette geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda.

Anastasia'nın sosyal medya hesabı annesi Anna Knyazeva tarafından yönetiliyor. Anna, kızının fotoğraf çekimlerinden ve kulis arkasından görüntülerini düzenli olarak Instagram hesabında paylaşıyor. Hesapta paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alırken, Endonezya ve Brezilya başta olmak üzere farklı ülkelerden kullanıcılar yorumlarda bulunuyor.

Paylaşımların altında birçok kullanıcı genç modelin dikkat çekici yüz hatları ve gözleri hakkında yorum yapıyor. Bazı kullanıcılar "Bence o yeryüzündeki en güzel kız" ifadelerini kullanırken, bazıları da "Ne güzel gözler" şeklinde yorumlar bırakıyor.

Anastasia'nın annesi, kızının fotoğraflarını Temmuz 2015'ten bu yana paylaşmayı sürdürüyor. Paylaşımların başladığı dönemde küçük modelin henüz 4 yaşında olduğu belirtiliyor.

Knyazeva, Rusya'da çeşitli büyük markalar için modellik yapıyor. Genç model, geçtiğimiz yıl ekim ayında lüks çocuk giyim marka koleksiyonunun yüzü olarak seçilmişti.

2) KRİSTİNA PİMENOVA

Rus model Kristina Pimenova, 2014 yılında bazı medya kuruluşları tarafından "dünyanın en güzel kızı" olarak tanımlanmasıyla geniş kitlelerin dikkatini çekmişti.

Şu anda 20 yaşında olan Pimenova, Los Angeles'taki bir model ajansıyla sözleşme imzalamasının ardından Rusya'dan ABD'ye taşındı. Küçük yaşta başladığı modellik kariyerinde uluslararası markalarla çalışan Pimenova, çocuk yaşta moda dünyasında tanınan isimlerden biri oldu.

Genç model, henüz yedi yaşındayken çocuk modasına yönelik dergilerden Vogue Bambini kapağında yer aldı. Pimenova daha sonra Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Armani ve Benetton gibi markalar için modellik yaptı.

Pimenova'nın küçük yaşta "dünyanın en güzel kızı" olarak anılması ise dönemin sosyal medya ve moda çevrelerinde tartışmalara yol açmıştı. Buna rağmen genç model, çocuk yaşta başladığı kariyerini uluslararası moda dünyasında sürdürmeye devam etti.

3) Anna Pavaga

Rus model Anna Pavaga, küçük yaşta başladığı modellik kariyeriyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Pavaga, 2017 yılında henüz üç yaşındayken modellik yapmaya başladı ve kısa sürede "Rusya'nın en güzel kızı"olarak anılmaya başlandı.

Moda dünyasında erken yaşta tanınan Pavaga, aralarında Vogue Enfants'in de bulunduğu çeşitli moda kampanyalarında yer aldı. Küçük yaşta başladığı kariyerini sosyal medyada da sürdüren Pavaga, paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Şu anda 16 yaşında olan Pavaga'nın Instagram'da yaklaşık bir milyon takipçisi bulunuyor. Genç model, sosyal medya hesabından düzenli olarak fotoğraf ve içerik paylaşmaya devam ediyor.

4) THYLANE BLONDEAU

Fransız model Thylane Blondeau, 2006 yılında henüz 6 yaşındayken Vogue Enfants kapağında yer alarak "dünyanın en güzel kızı" olarak anılmış ve uluslararası alanda tanınmıştı.

Blondeau, o günden bu yana modellik kariyerini sürdürerek birçok uluslararası markayla çalışmaya devam etti.

24 yaşındaki model, son olarak özel hayatıyla gündeme geldi. Blondeau, bir süredir birlikte olduğu Benjamin Attal ile evlilik kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla duyurdu.

Yunanistan'da tatil sırasında gelen evlilik teklifinin ardından paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Genç modelin parmağındaki yüzük de takipçilerinin dikkatini çeken detaylardan biri oldu.

(Takvim Foto Arşiv, Sosyal medya, Daily Mail)