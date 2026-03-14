İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kullandığı araçla drift attığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Avcılar 'da sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanarak drift attığı belirlenen sürücüye toplam 340 bin lira para cezası uygulandı.

Yapılan incelemelerde görüntülerdeki aracı kullanan kişinin O.B. olduğu ve sürücü belgesi iptal edildiği tespit edildi.

Şüphelinin drift ihlalini Avcılar'da gerçekleştirdiği belirlenirken, 'sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak' ve 'drift atmak' maddelerinden toplam 340 bin lira para cezası kesildi.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü O.B. hakkında adli işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.