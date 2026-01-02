Haberler

Bebeğini 3 gün beslemeyen cani anne ambulansı 12 saat sonra aradı!

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

İstanbul Fatih'te anne Y.Y.'nin bebeğinin hareketsiz durduğunu fark etmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İddiaya göre, bebek 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi, 7 Kasım'da ise 3 kilo 200 gram ağırlığında taburcu edildi. Ancak bebeğin hayatını kaybettiği gün yaklaşık 2 kiloya düştüğü ve karın bölgesinde içe çökme olduğu ifade edildi. Anne Y.Y., B.Y., A.Y. ve Y.E.Y ile beraber yaşadığı, bebeğin saat 08.00 sıralarında öldüğü ancak ambulansın 12 saat sonra arandığı öğrenildi. Anne Y.Y., B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına aldı. Annenin ifadesinde bebeği 3 gündür beslemediğini söylediği öğrenildi.

