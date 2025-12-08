Haberler

Yaşam Haberleri

Berlin’de ikinci şubesine hazırlanan SuperCoff, Avrupa’nın yeni kahve ritmini yakalıyor

Berlin’de ikinci şubesine hazırlanan SuperCoff, Avrupa’nın yeni kahve ritmini yakalıyor

Yeni nesil farkındalık akımıyla birlikte sağlıklı yaşam kültürü, kahve dükkanlarını sosyalleşmenin yeni adresi haline getiriyor. Mehmet Dinçerler’in markası SuperCoff, bu dönüşümü merkeze alarak Berlin’de ikinci şubesini açmaya hazırlanıyor. Marka, kısa sürede aldığı 20 franchise talebiyle Avrupa’daki yeni kahve kültürü hareketini yakından takip ediyor.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 16:26

Paylaş







Berlin kahve sahnesi son yılların en büyük dönüşümünü yaşıyor. Matcha'nın yükselişi, üçüncü dalga espresso barlarının yaygınlaşması ve yeni nesil tüketici alışkanlıklarının gündelik hayata yön vermesiyle birlikte kahve, artık bir içecekten çok şehir kültürünün bir parçasına dönüştü. Bu dönüşümün aktörlerinden biri de, fikren Türkiye'de doğup Berlin'de ikinci şubesini açmaya hazırlanan yeni nesil kahve markası SuperCoff.

"Şehirlerin enerjisini yeni nesil bir markaya dönüştüren girişim"

Gloria Jean's Coffees'i Türkiye'de 240 şubeye taşıyan ve Magnolia Bakery'yi Türkiye'ye kazandıran Mehmet Dinçerler, SuperCoff'un Berlin'deki konumlanışını "yeni nesil tüketici alışkanlıklarını analiz eden, şehir kültürünü merkeze alan bir strateji" olarak tanımladı ve ekledi: "Kahve artık şehirlerin sosyal dili haline geldi. Biz bu dili, yerel alışkanlıklardan küresel trendlere uzanan bir deneyime dönüştürüyoruz. Berlin, bu vizyonun ilk durağı; kahvenin şehir yaşamının ritmini belirlediği, kültürün dönüştüğü bir merkez. SuperCoff ise bu değişimin içinde büyüyen, şehirlerin enerjisini yeni nesil bir markaya dönüştüren girişim. Bugün şehirler, aktif yaşamı ve topluluk olmayı merkeze alan yeni bir kültürün etrafında şekilleniyor. Koşu kulüplerinden sabah kahve ritüellerine uzanan bu dinamik, SuperCoff'un da temsil ettiği modern şehir yaşamının enerjisini yansıtıyor."

Hızlı büyümenin ardında, başarı ve yeni nesil farkındalık akımı var

Bu vizyon, markanın büyüme stratejisine de yansıyor. Berlin kültür hayatının en renkli semtlerinden Mitte'deki ilk şubesiyle kısa sürede dikkat çekici kahve duraklarından biri haline gelen SuperCoff, global yatırımcıların da ilgisini çekti. Açılıştan bu yana geçen sadece iki ayda 20 farklı franchise talebi alan marka, bu taleplerin yüzde 70'inin Avrupa'dan geldiğini açıkladı. SuperCoff, artan ilgiyle birlikte ikinci şubesini yine Mitte bölgesinde açmaya hazırlanıyor. Aynı strateji kapsamında üçüncü ve dördüncü şubeler için de görüşmeler süreçleri devam ediyor.

Bu hızlı büyümenin ardında aynı zamanda değişen şehir yaşamı anlayışı var. Yeni nesil farkındalık akımı, şehir hayatında sosyalleşme biçimlerini yeniden tanımlıyor. Artık gece hayatı merkezli değil, aktif yaşamı, topluluk olmayı ve sağlıklı rutinleri odağına alan bir kültür yükseliyor. Koşu kulüplerinden yoga buluşmalarına, matcha ve smoothie trendlerinden sabah kahve ritüellerine kadar uzanan bu yeni yaşam biçimi, şehirli kuşakların enerjisini yeniden tanımlıyor.

SuperCoff da bu yaklaşımı benimseyerek, modern şehir yaşamının aktif ve bilinçli yüzünü temsil eden bir marka olarak öne çıkıyor. Kahveyle birlikte kültür ve sporu da buluşturan SuperCoff, şehirdeki yaratıcı topluluklarla ve global spor markalarıyla iş birlikleri geliştirerek aktif yaşam kültürüne de katkı sağlıyor.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir