Hatay'da dehşet! 10 yaşındaki Amir A., dayısı tarafından gömülü halde bulundu

Dayısı tarafından dövülen ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülen çocuk, kurtarıldı. Zanlı gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

Hatay'da 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Amir A. (10), Reyhanlı Baraj Gölü yakınlarında başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, üzerine de taş konulmuş halde bulundu. Toprağın altından çıkarılan Amir A., ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz çocuğun "Beni dayım kaçırdı ve dövdü. Daha sonra beni toprağa gömdü" demesinin ardından dayı M.E jandarma tarafından gözaltına alındı.

