İstanbul Sancaktepe’de gece yarısı kanlı bir pusu yaşandı. Abdurrahmangazi Mahallesi’nde yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan saldırgan Mahir G. (45), kısa sürede yakalandı. Saldırganın 5 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Kavganın sebebinin 'kız kaçırma' meselesi olduğu öne sürüldü.

Sancaktepe’de kanlı pusu: 3 ölü! | Saldırgan yakalandı | Sebebi ne çıktı

İstanbul Sancaktepe'de sokakta yürürken saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi.

Sancaktepe'de sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

3 KİŞİYİ VURDU OLAY YERİNDEN KAÇTI
Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 3 kişiye, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı uğrayan kişiler kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla birlikte yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

5 SUÇ KAYDI
Şüphelinin, daha önce 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SEBEBİ NE ÇIKTI
İHA'nın iddiasına göre, aralarında 'kız kaçırma' anlaşmazlığı bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mahir G.(45) isimli şahıs, karşısında bulunan kişilere silahlı ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.