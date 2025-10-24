Kediler kan kardeş oldular!

Kansızlık şikayeti yaşayan tekir cinsi kedi Nazlı için nakil gerekti. British Shorthair cinsi Casper adlı kedi, donör olarak Nazlı'ya hayat verdi.

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025

Afyonkarahisar'da yaşayan emekli memur Kadriye Cihan'ın geçen yıl sokakta bulup sahiplendiği kedisi Nazlı rahatsızlandı. Cihan, bunun üzerine soluğu Isparta'daki veteriner Gizem Kavak Çınar'ın yanında aldı. Yapılan tetkikler sonucu Nazlı'ya anemi (şiddetli kansızlık) teşhisi konulup, kan nakli için donör aranmaya başlandı. Bulunan donörden yapılan nakille Nazlı eski haline döndü ancak Nazlı'da benzer semptomlar görülünce Çınar'ı aradı. Nazlı'ya tekrar kan nakli yapılması gerekti. Nazlı için bu kez Senem Öz'ün British Shorthair cinsi 'Casper' adındaki kedisi donör oldu. 7.5 kilo ağırlığındaki Casper'dan alınan kan, Nazlı'ya uyumlu bulundu. Kan torbası aracılığıyla yapılan nakil sonrası Nazlı, sağlığına kavuştu.

Casper'ın sahibi Senem Öz, "Nazlı'ya şifa olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım Nazlı bundan sonraki hayatında çok sağlıklı olur. Buna vesile olmak bizim için çok gurur verici" diye konuştu.



Nazlı'nın sahibi Kadriye Çihan, "Casper'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.