Savcı'dan Yenidoğan çetesi liderine tokat gibi cevap!

Mustafa Kemal Zengin, savunmasında 'Savcı kumpas kurdu' dedi. Savcı Yavuz Engin de 'Devlet kumpas kurmaz. Haddini bil' diye tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025

Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden örgüt kurucusu Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen örgüt kurucusu Zengin, duruşmada "İyi niyetli bir görüşmeydi diyerek" kendini kurtarmaya çalıştı. Çete lideri, "Yavuz Engin'in odasındaki görüşme görüntülerinin izlenmesini talep ediyorum. Tutuklandığımda Yavuz Engin bizi şov yaparak gözaltına aldı ve basına bizi servis etti. Savcı kumpas kurdu" deyince mahkeme salonundaki gerginlik tırmandı. Savcı Yavuz Engin da sanığa, "Devlet kumpas kurmaz. Haddini bil. Tutuklu yargılanıyorsun rahat ol, sus" diye tepki gösterdi.

Mustafa Kemal Zengin, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit etmişti.





