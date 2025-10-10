Sakarya'da acı olay | Trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Sivil jandarma aracıyla otomobil çarpıştığı kazada 2 jandarma personeli şehit oldu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 13:51

Paylaş





ABONE OL

Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, görevdeki jandarma personelinin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrolde, jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN