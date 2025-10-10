takvim-logo

Zeka ve dikkat testlerine merak duyanlar için yeni bir görsel bulmaca gündemde. Sosyal medyada hızla yayılan bu test, hem eğlenceli zaman geçirmenizi hem de gözlem gücünüzü sınamanızı sağlıyor. Peki görseldeki açık kilit hangisi? Süreniz 5 saniye ve başladı!

ZEKA TESTİ: Açık kilit hangisi? IQ’su yüksek olan şıp diye buluyor

Görselde yer alan çok sayıda kilit arasında yalnızca biri açık durumda. Peki siz, bu açık kilidi ne kadar sürede fark edebilirsiniz? Uzmanlara göre bu tarz dikkat testleri, odaklanma becerisini ve görsel hafızayı güçlendirmede oldukça etkili. Süreniz başladı...

5 SANİYE İÇİNDE BULABİLİR MİSİN?

Teste göre açık kilidi 5 saniyeden kısa sürede bulanlar yüksek görsel algı seviyesine sahip kabul ediliyor.

Bazı kullanıcılar açık kilidi anında fark ederken, kimileri uzun süre bulmakta zorlanıyor.

DİKKATLİ BAKIN

Bakalım siz açık kilidi kaç saniyede bulabileceksiniz?

BULABİLDİNİZ Mİ?

İşte yanıtı...

Kırmızı çizginin üzerinde açık kilidi görebilirsiniz.

