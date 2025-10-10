Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 11:08

Kimliği açıklanmayan kişi, sahibiyle husumetli olduğu oyun salonuna pompalı tüfekle ateş açıp yaya olarak kaçtı.

Adana'da dehşet anları! Oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı | O anlar kamerada (DHA)

Şüpheli, bu sırada tüfeği de boş araziye attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli, gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.