Adana'da dehşet anları! Oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı | O anlar kamerada

Adana'da bir kişinin oyun salonuna pompalı tüfekle dehşet saçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin 9-10 el ateş edip kaçtığı anlar yer aldı.

Korku dolu anlar, dün saat 16.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi.

Oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı

Kimliği açıklanmayan kişi, sahibiyle husumetli olduğu oyun salonuna pompalı tüfekle ateş açıp yaya olarak kaçtı.

Şüpheli, bu sırada tüfeği de boş araziye attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli, gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şüphelinin saldırıdan sonra kaçtığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin 9-10 el ateş edip kaçtığı anlar yer aldı.

