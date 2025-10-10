Sakarya’da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubaylar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz törenle uğurlandı

Trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin özgeçmişleri okundu ve dualar edildi.