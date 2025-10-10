PODCAST CANLI YAYIN
Sakarya’da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubaylar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz törenle uğurlandı

Sakarya Akyazı’da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin özgeçmişleri okundu ve dualar edildi.

