CHP'nin ihmali sonu olmuştu: Beykozlu gencin ölümüne ilişkin 4 kişi tutuklandı
İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Çayır Festivali’nde dondurma standında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki İbrahim B.’nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü hakkında tutuklama kararı verildi.
İstanbul Beykoz'da 30 Ağustos'ta düzenlenen Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 18 yaşındaki İbrahim B.'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI 1'İ SERBEST
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim B'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.E.M, O.K, A.Ş, O.A. ve O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.M, O.K, A.Ş. ve O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YARDIMA GİTTİ, CANINDAN OLDU
Festivale 30 Ağustos'ta dondurma satışı yapan akrabasına yardıma giden İbrahim B, dondurma standında bulunduğu sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanan facianın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
BELEDİYENİN İHMAL VE DENETİM SKANDALI
Beykoz Belediyesi'nin organize ettiği Çayır Festivali, ihmal ve denetimsizlik iddialarıyla gölgede kaldı. Belediyenin denetim eksikliği tartışmalara sebep olurken, festival alanındaki güvenlik ve teknik denetimlerin yeterince yapılıp yapılmadığı akıllarda soru işareti bıraktı.