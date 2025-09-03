CHP'nin ihmali sonu olmuştu: Beykozlu gencin ölümüne ilişkin 4 kişi tutuklandı

İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Çayır Festivali’nde dondurma standında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki İbrahim B.’nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü hakkında tutuklama kararı verildi.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 09:44

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Beykoz'da 30 Ağustos'ta düzenlenen Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 18 yaşındaki İbrahim B.'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı (DHA) ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI 1'İ SERBEST Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim B'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.E.M, O.K, A.Ş, O.A. ve O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.M, O.K, A.Ş. ve O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.