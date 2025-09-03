takvim-logo

CHP'nin ihmali sonu olmuştu: Beykozlu gencin ölümüne ilişkin 4 kişi tutuklandı

İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Çayır Festivali’nde dondurma standında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki İbrahim B.’nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü hakkında tutuklama kararı verildi.

AA
AA
ABONE OL
CHP’nin ihmali sonu olmuştu: Beykozlu gencin ölümüne ilişkin 4 kişi tutuklandı

İstanbul Beykoz'da 30 Ağustos'ta düzenlenen Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 18 yaşındaki İbrahim B.'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı (DHA)Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı (DHA)

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI 1'İ SERBEST

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim B'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.E.M, O.K, A.Ş, O.A. ve O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.M, O.K, A.Ş. ve O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İbrahim Burgaz'ın cenazesi gözleri arasında toprağa verilmişti (DHA)İbrahim Burgaz'ın cenazesi gözleri arasında toprağa verilmişti (DHA)

YARDIMA GİTTİ, CANINDAN OLDU

Festivale 30 Ağustos'ta dondurma satışı yapan akrabasına yardıma giden İbrahim B, dondurma standında bulunduğu sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanan facianın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Vefat eden İbrahim B. henüz 18 yaşındaydı (DHA)Vefat eden İbrahim B. henüz 18 yaşındaydı (DHA)

BELEDİYENİN İHMAL VE DENETİM SKANDALI

Beykoz Belediyesi'nin organize ettiği Çayır Festivali, ihmal ve denetimsizlik iddialarıyla gölgede kaldı. Belediyenin denetim eksikliği tartışmalara sebep olurken, festival alanındaki güvenlik ve teknik denetimlerin yeterince yapılıp yapılmadığı akıllarda soru işareti bıraktı.

Beykoz Çayır Festivali’nde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti: 4 kişi gözaltındaBeykoz Çayır Festivali’nde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti: 4 kişi gözaltında
Beykoz Çayır Festivali'nde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti: 4 kişi gözaltında
Beykoz Çayır Festivali’nde CHP ihmali: 18 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak öldüBeykoz Çayır Festivali’nde CHP ihmali: 18 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak öldü
Beykoz Çayır Festivali'nde CHP ihmali: 18 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak öldü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN