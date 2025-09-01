Beykoz Çayır Festivali’nde CHP ihmali: 18 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak öldü

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 10:51

Beykoz Belediyesi 'nin pazar günü Beykoz Çayırı'nda organize ettiği Çayır Festivali'nde yaşanan ihmal ölüm getirdi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, akrabasının dondurma standına yardımcı olmaya giden 18 yaşındaki İbrahim Burgaz , elektrik akımına kapıldı. Kalbi duran Burgaz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kaldırıldığı Paşabahçe Devlet Hastanesi 'nde hayata gözlerini yumdu.

Olayın ardından polis ekipleri festival alanında güvenlik önlemleri aldı, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre bölgede çalışma yaptı. Hayatını kaybeden Burgaz'ın cenazesi, Beykoz Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, ailesine teslim edildi. İbrahim Burgaz 'ın cenazesi, Beykoz Ortaçeşme Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Beykoz Yüşa Mezarlığı 'na defnedildi. Cenazeye yüzlerce kişi katılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İbrahim Burgaz son yolculuğuna uğurlandı (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, dondurma standının işletmecisi Uğur B. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. İş güvenliği uzmanının hazırlayacağı rapora göre gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

İbrahim Burgaz (DHA)

TEPKİLERİN ODAĞI CHP

Skandal ölüm, CHP'li belediyelerde son dönemdeki tartışmalı harcamaları yeniden gündeme taşıdı. Borç yüküne rağmen milyonlarca liranın festivallere ayrıldığı, buna karşın en temel iş güvenliği önlemlerinin dahi alınmadığı yönünde tepkilere yol açtı.